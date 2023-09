Szeptemberben az iskolás korú gyermekek veszélyeztetettsége magasabb az átlagnál. A nyári vakáció után egyszerre, tömegesen jelennek meg a mindennapok közlekedésében, még él bennük a nyári, felszabadult állapot, ez csökkentheti az életkoruknál fogva egyébként is alacsony szintű veszélyérzetüket. Ezért szükséges, hogy a járművezetők felkészüljenek az elmúlt hónapoktól jelentősen eltérő szeptemberi közúti forgalomra, az őszi időszakkal járó speciális kockázatokra.

Fotó: Ihász Martin

A rendőrség évtizedek óta kiemelt feladatának tekinti a gyermekek védelmét. Az idei tanévben is folytatódik Az iskola rendőre program, amelynek célja a kisiskolások biztonságos, balesetmentes közlekedésének, szabálykövető magatartásának elősegítése, közlekedési ismereteik bővítése, a gyermekek biztonságát veszélyeztető tényezők feltárása, megszüntetése. A helyi rendőri szervek a tanév megkezdése előtt valamennyi frekventált helyen lévő oktatási intézmény közvetlen környezetének közbiztonsági, közlekedési és bűnügyi helyzetét áttekintették és elemezték. Szeptemberben – a napi oktatás kezdetének és befejezésének időszakában – a rendőrség és a polgárőrség azon általános iskolák környékén, ahol ez közlekedésbiztonsági szempontból indokolt, kiemelt rendőri jelenlétet biztosít. A két szervezet demonstratív jelenléttel kívánja elősegíteni a gyermekek biztonságos közlekedését, fokozott figyelmet fordítva a gépjárművezetők jogkövető magatartására, különösen a kijelölt gyalogos-átkelőhelyek megközelítésére, továbbá a biztonsági öv és a gyermekülés használatára. A tanév során az iskolarendőr rendszeres kapcsolatot tart a tanintézmény vezetőségével, a diákokkal. Meghívás esetén jelen lesz a jelentősebb rendezvényeken (tanévnyitó, tanévzáró, fogadóóra, szülői értekezlet). Az iskolarendőr nevét, elérhetőségét a programban részt vevő iskolákban plakáton teszik közzé. A 2023/2024-es tanévben közel 2900 oktatási intézményben teljesít majd szolgálatot több mint 2000 iskolarendőr. A tanévkezdés az Országos Polgárőr Szövetség (OPSZ) részéről is kiemelt figyelmet kap, hiszen a gyermekek biztonsága elsődleges érték – áll a police.hu közleményében.

Dunaújvárosban tegnap a Dózsa György, a Gárdonyi Géza, a Petőfi Sándor, a Vasvári Pál általános iskola környékén személyesen voltak jelen a rendőrök a gyalogátkelőknél, a Móra Ferenc, a Szabó Magda, az Arany János iskoláknál pedig gépkocsival járőröztek.

Kőhalmi László címzetes főtörzszászlóstól, megbízott közlekedésrendészeti osztályvezető-helyettestől megtudtuk, 2008 óta létezik az iskola rendőre program, és egész szeptemberben jelen lesznek az iskoláknál a polgárőrökkel és a közterület-felügyelőkkel közösen.

– Az autósoknak hozzá kell szokniuk a nagyobb gépkocsi- és gyalogos forgalomhoz. Ehhez általában két hét elég, de a mostani akciónk szeptember végéig tart. Nagyon fontos a parkolási szabályok betartása is, ezzel leginkább a Móricz is a Vasvári iskolánál van gond.

(Ezt tegnap mi is tapasztalhattuk, a Vasvárival szembeni parkban három autó is szabálytalanul állt, arról nem is beszélve, néhány szülő legszívesebben a tanteremig szállítaná a csemetéjét.)