1998-ban került Mihók Attila a dunaújvárosi női vízilabdacsapat élére, s neve azóta összeforrt a klubbal, amellyel számos nagy sikert ért el. Huszonöt év alatt nyolc bajnoki címet, hét Magyar Kupát, LEN-kupát és Európai Szuperkupát is nyert. A napokban kinevezték az olimpiai részvételért harcban lévő női válogatott társkapitányának, s mivel azt a feladatot főállásban látja el, így negyed század után távozott a DFVE éléről. Kedden este az uszodában rendezett sajtótájékoztatón aztán megtudtuk, hogy őt Vad Lajos követi a DFVE vezetőedzői posztján.

Derült égből villámcsapásként ért a felkérés, óriási megtiszteltetés egy ilyen, európai hírű csapat mellett dolgozni. Komoly várakozásokkal tekintek a feladat elé – kezdte Vad Lajos.

– Ami a csapatot illeti, jelenleg nagyon sok fiatal dunaújvárosi játékos van a keretben, elsődleges cél, hogy a szezonban megpróbáljuk beépíteni őket a stabil válogatottak mellé. Hosszú távra tervezünk, ebben mindenfélekeppen meghatározó lesz a fiataloknak, nem csak most, hanem reményeim szerint a következő egy évtizedben is. Viszont fontos, olyan elvárással nem szabad velük szemben élni, ami nem reális! Igenis, a saját nevelést be kell építeni, nincs mese. Akkor is, ha „zakó” van, ez egy rögös út, amin végigmegyünk. A játékosnak viszont élnie kell a lehetőséggel, amit megkap.

Vad Lajos leszögezte, az, hogy hajt valaki egy meccsen, az az alap elvárás

Fotó: Laczkó Izabella

Majd a célokról beszélve elmondta, ugyan mindig nyerni szeretnének, de reálisnak kell lenni. - Az előző idényben olyan eredményeket ért el a csapat itthon és a Bajnokok Ligájában, aminek megközelítéséhez is nagyon nagy szerencsére is szükség van, de bizakodó vagyok. A hétvégén egy horvátországi tornát nyertünk meg, ahol nem éppen a legerősebb csapatokkal játszottunk, de az volt a cél, hogy összerázódjunk az együttessel. Péntektől azonban sokkal nehezebb feladat vár ránk a Bajnokok Ligája római selejtezőjében nagyon komoly ellenfekkel, remélem meccsről meccsre előrébb tudunk lépni.

Az elvárásairól azt nyilatkozta, azért nem fogja megdicsérni a lányokat, mert hajtanak. Ez az alap. - Lehet rosszul játszani, de küzdeni kell. Ugyan törekedni kell, de nem lehet minden mérkőzést megnyerni. Azonban az a minimum elvárás, hogy végig küzdjenek és hajtsanak – jegyezte meg.

Vad Lajos szólt a játékosok terheléséről is, ha eddig ki voltak facsarva, most nem is talál jelzőket, milyen kemény szezon következik, nem lesz pihenőidő a klub és válogatott program miatt. Ezzel arra utalt, hogy januárban Európa-bajnokság, rá nem sokkal később világbajnokság lesz, majd reményeink szerint az olimpia következik a nyáron. Közben kell a magyar bajnokságban, s remélhetőleg a nemzetközi porondon minél tovább jutni.

Lapunk kérdésére, hogy Mihók Attilával milyen szinten fogja tartani a kapcsolatot elmondta, a feleadatkörök le lettek tisztázva. Természetesen fognak konzultálni, nagyon jó munkakapcsolatban voltak, ám ebben az évek óta a klubnál dolgozó Fülöp Tiborra is számíthat.

A BL-ről Garda Krisztina csapatkapitány is beszélt, felvetettük neki, mennyire szerencsés egyből egy ilyen súlyú tornával kezdeni a szezont. - Nincs választási lehetőségünk, így kell indítani az új évadot. Nem lesz könnyű, a Róma és a Sant Andreu meglehetősen erős ellenfél, de a két francia csapatot sem szabad leírni. Igyekszünk a lehető legtöbbet kihozni magunkból, a továbbjutásról nem akarok beszélni, sosem mondom mi a cél, hozzuk ki magunkból a legtöbbet, aztán meglátjuk, hogy ez mire lesz elég.

Aztán szó esett a keretről is, bejelentették a világbajnokság legjobb kapusának megválasztott holland Laura Aarts (Mataro, Spanyolország), Mucsy Mandula (Mediterrani, Spanyolország) és Erdélyi Hédi (Szentes) távozását, Sajben Nikolett pedig visszavonult. A helyükre szokás szerint a saját utánpótlásból lépnek fel a fiatalok, vagy éppen több szerepet fognak kapni, így a Kardos testvérek, Eikel Anna és Lovász Luca.

Kardos Krisztina - mellette Fülöp Tibor - a világbajnok U20-as válogatott stábjában is benne volt, most Mihók Attila a felnőttbe is felkérte

Fotó: Laczkó Izabella

A felnőtt stáb tagja lett kapusedzőként Kardos Krisztina, aki ebbéli minőségében friss világbajnokként érkezett, ugyanis pénteken aranyérmes lett az U20-as válogatottal. Ráadásul újabb megtiszteltetés is érte, hiszen Mihók Attila a felnőtt stábba is őt kérte fel erre a munkára. – Több éve dolgozom már a csapattal, csak eddig nem ültem le a kispadra, hanem a lelátóról néztem a meccseket. Most, hogy a felnőtt válogatottnál is ott vagyok, így testközelből kell segítenem a dunaújvárosi kapusokat, minden edzésen és találkozón ott vagyok. A feladat nem új, csak az, hogy a kispadról fogom figyelni a teljesítményeket – mondta.

Fülöp Tibor elárulta, az ő feladatköre semmiben nem változott, csak a vezetőedzőt nem Mihók Attilának, hanem Vad Lajosnak hívják, neki ugyanúgy kell dolgoznia, vagy még jobban.