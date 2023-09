Mint azt az országos parancsnokság oldalán írják, az időszámításunk szerint 304-ben meghalt Szent Adorján (aki a legenda szerint keresztény hite miatt szenvedett vértanúságot) 1996 óta 1996 óta a Büntetés-végrehajtás Szervezetének védőszentje Magyarországon. Ez alkalomból elismeréseket adnak át a kimagasló munkát végző kollégáknak. Az idei ceremónián is többeket jutalmaztak, köztük Jakab Ferenc bv. törzszászlóst, a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet körlet-főfelügyelőjét.

A helyi bv. intézetünk már jóideje nagy hangsúlyt fektet a toborzásra is, ennek részeként szeptember 4-én tíz újonnan belépő állományi tag tette le a büntetés-végrehajtási esküjét ünnepélyes keretek között. Mint arról beszámoltak, a jelenlévők a parancshirdetést követően tettek esküt, akikkel immáron betelt az alapfokú képzés keretlétszáma, így október 2-án a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központjával együttműködve megkezdődhet a felügyelőképzés. Mérföldkő ez minden résztvevő számára, de mindezeken túl meghatározó élmény is. A pályakezdő fiatalok és a pályát változtató jelentkezők között olyan is akadt, aki már 23 éve dolgozik az intézetben, de csak most döntött úgy, hogy a jövőben, átminősítését követően hivatásos állományú testületi tagként szeretné tovább erősíteni a csapatot és kamatoztatni szakmai tudását.

Folyamatos a jóvátételi program is, legutóbb például arról számoltak be, hogy a rendőrkapitányság mögött lévő Csiperke Óvoda udvarát augusztusban négy fogvatartott szépítette az intézetük szervezésében. A munka nagy része terep rendezésből, fűnyírásból, az udvaron álló fák száraz ágainak és az elhalt növények eltávolításából állt.