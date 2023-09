A nyugdíjba vonulásának hírére egy Facebook-os bejegyzésben figyeltünk fel. Ahogy arról már beszámoltunk mi is, nem mindennapi évnyitó ünnepséget tartottak a pusztaszabolcsi József Attila Általános Iskolában, ugyanis ekkor adták át a mintegy 665 millió forintból korszerű tantermekkel bővített, felújított intézményt, s további 80 millió forintból új oktatási eszközökkel, bútorzattal is felszerelték az iskolát. A ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskolában is hasonlóképpen indíthatták a tanévet, hiszen itt 914 millió forintból bővítették, újították fel az intézményt. Mindkét iskola a Dunaújvárosi Tankerület fenntartásában van. Az események kapcsán dr. Molnár Krisztián, a Fejér Vármegyei Közgyűlés elnöke köszönettel szólt Szilágyiné Németh Sarolta tankerületi vezetőnek azért, hogy a beruházási projektek megvalósulását folyamatosan segítette, támogatta.

Ekkor hallottunk arról, hogy az igazgatónő dolgos éveinek végéhez ért. A tankerülethez fordultunk hivatalos tájékoztatásért. Mint azt dr. Agárdi Adrienn, a helyi központ Köznevelési, Jogi és Humánpolitikai Főosztályának vezetője közölte, Szilágyiné Németh Sarolta 2023. augusztus 19. napjáig töltötte be a tankerületi igazgatói pozíciót, jogviszonya nyugdíjba vonulása okán szűnt meg. Az új tankerületi igazgató kinevezéséig a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott helyettesítési rend szerint kerülnek ellátásra a vezetői feladatok. Ennek tükrében az általános irányítói feladatköröket (a szervezethez tartozó mintegy negyven oktatási intézményt összefogva) a szakmai vezető gyakorolja helyettesként, vagyis Polányi-Kovács Anita. A tankerület érdeklődésünkre azt is közölte, hogy a vonatkozó jogszabályok értelmében az új tankerületi igazgatót a Klebelsberg Központ elnökének javaslatára a miniszter nevezi majd ki.