A tanévnyitó kapcsán dr. Mészáros Lajos így írt a közösségi oldalán. "Szeptember 1-jén minden diák megkezdi tanulmányait. A pusztaszabolcsi gyerekek most ezt egy korszerű, felújított épületben tehetik meg. A megújult József Attila Általános Iskolát a mai napon a tanévnyitó ünnepség keretein belül adtuk át Dr. Molnár Krisztiánnal, a Fejér Vármegyei Közgyűlés elnökével, Kalamár Ferencnével, a Dunaújvárosi Tankerületi Központ gazdasági vezetőjével, Gódi Katalin igazgató asszonnyal és Tüke László intézményvezető – helyettes úrral. Az EFOP-4. 1. 2-17-es uniós pályázatnak köszönhetően közel 665 millió forintból korszerű tantermekkel bővült az iskola, sor került a régi iskolaépület földszinti padlózatának és vizesblokkjának cseréjére, további 80 millió forint értékben eszközök is kerületek az intézménybe. Többek között udvari játszótéri elemek, interaktív kijelzők, tanulói tabletek, laptopok, digitális kiegészítők, csoportszőnyegek, babzsákfotelek kerültek beszerzésre, és a teljes intézmény tekintetében 90 százalékában megvalósult a bútorzat cseréje, a technika teremben pedig egy tankonyha is kialakításra került."

Fotó: dr. Mészáros Lajos FB-oldala

Az országgyűlési képviselő köszönetet mondott mindenkinek, képviselőknek, pedagógusoknak, szülőknek, a Józsefes Gyermekekért Alapítványnak, a tanulóknak, akik segítettek, hogy az iskola megújulhasson. Illetve külön is megköszönte a támogatást Szilágyiné Németh Saroltának, a Dunaújvárosi Tankerületi Központ korábbi igazgatójának, aki támogatásával mindvégig a megvalósulást segítette.