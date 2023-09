A programot megelőzően meglátogatták a Dunaújvárosi Egyetem új kínai irodáját Pekingben, ahol megbeszélést folytattak Jing Wanggal, a kínai ügynökség vezetőjével és kollégáival az aktualitásokról, további MoE (Ministry of Education) által jóváhagyott 3+1 oktatási programokról és a héten várható eseményekről. A látogatás elsődleges célja a Guizhou Light Industry Technical College in China-val (továbbiakban: GLITC) együttműködés kialakítása volt, különös tekintettel az E-Commerce (Elektronikus kereskedelem) képzési programra. Ez a program lehetővé teszi a GLITC-n a végzős hallgatók részére, hogy az utolsó tanévüket az alapképzési programban a Dunaújvárosi Egyetemen teljesítsék, és ezt követően vegyék át a diplomájukat. Ez az új együttműködés tovább bővíti a jelentkezési lehetőségeket és új oktatási lehetőségeket nyit meg a kínai hallgatók részére a DUE képzésein. Ez az együttműködés is kitűnő példája a DUE elkötelezettségének a globális oktatási kapcsolatok és a tudományos kiválóság előmozdítása iránt.

Mindkét intézmény pozitív várakozással tekint a közös felsőoktatási munkára a jövőben, valamint az e-kereskedelmi oktatás terén történő együttműködésben rejlő lehetőségekre.”

Az oktatási fórumot és vásárt a GLITC szervezte, mely intézménnyel a Dunaújvárosi Egyetem több, mint hét éve tartó partnerkapcsolatot ápol. A rendezvény ideje alatt a GLITC rektora fogadta a DUE képviselőit, majd campus sétára invitálta a vendégeket, melynek keretében mind a régi, mind az új campus létesítményeit megtekinthették. Az „Ázsiai Oktatási Hét és Fórum” rendezvényre több, mint 50 intézményből kb. 300 résztvevő kapott meghívást. Európából csak a Dunaújvárosi Egyetem vett részt az eseményen.

A rendezvény része volt a vásár is, amely intézményi kapcsolatépítésre adott lehetőséget. A DUE standját a kínai ügynökség kollégái rendezték be az egyetemről készült impozáns fotókkal.

Fotó: DUE

A kínai ügynökséggel kialakult partnerkapcsolat 15 éves múltra tekint vissza. Az együttműködés eredménye a jelentős számú kínai hallgató a Dunaújvárosi Egyetemen. Az augusztusi látogatástól a kapcsolat további erősödését és eredményes, új oktatási programok kialakítását várja az intézmény.