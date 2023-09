A közönség soraiban ugyanis ott voltak az egyetemnek már szerves részét képező Bánki középiskola fiataljai, a most felvételt nyert és már felsőbb éves hallgatók, valamint azon egykori diákok is, akik jubileumi díszoklevelüket vehették át ezen a ceremónián.

Népes volt a másik oldal is, ahogy dr. András István rektor a köszöntőjében fogalmazta, együtt voltak mindazok, akik a felsőoktatási intézményünkért dolgoznak, a fenntartó alapítvány vezetésétől kezdve az ipari-stratégiai partnereiken át a kormányzati szintű kapcsolatokig, így többek között dr. Mészáros Lajos, térségünk országgyűlési képviselője, dr. Molnár Krisztián, a Fejér Vármegyei Közgyűlés elnöke, Dr. Móger Róbert, az ISD Dunaferr Zrt. RMS és HR igazgatója, a Dunaújvárosi Egyetemért Alapítvány fejlesztési igazgatója, Hazuga Károly, a MOL DS ügyvezető igazgatója, Dr. Kovács Pál, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgatói kabinetvezetője, Bunkóczi Roland, a Paks II. Atomerőmű Zrt. üzemeltetési igazgatója is jelen volt az eseményen.

Fotó: LI

A rektor beszédében arról szólt, hogy kiemelkedő létszámmal, 1899 újonnan beiratkozott hallgatóval kezdhetik meg ezt a tanévet. Az intézményi modellváltás óta autonómiát kaptak az egyetemek, így a fenntartó alapítvánnyal közösen meghatározott felvételi követelmények alapján szélesebb hozzáférést biztosítottak a felsőoktatáshoz. Mint azt a rektor hangsúlyozta, a hozzáadott érték szellemiségében hisznek, és többek közt a segítő hozzáállással, átlátható tananyagprogramokkal, szintfelmérő és felzárkóztató kurzusokkal igyekeznek támogatni diákjaikat a tanulmányai sikeres elvégzésében. Az új hallgatók közül 463-an nappali, 1436-an pedig levelező tagozaton fogják végezni az általuk választott képzést. 105 új hallgató fog az egyetem angol nyelvű képzéseire járni, közülük 35-en Stipendium Hungarikum-ösztöndíjasok. Velük együtt már 250 külföldi hallgatója van egyetemünknek (40 országból). A rektor kitért arra is, hogy amióta alapítványi fenntartásúvá vált az intézményük, új fejlődési és fejlesztési irányokat jelölhettek meg. Felülvizsgálták a mintatanterveiket, amelyeket aztán a munkaerőpiaci igényekhez igazítottak. Ezáltal új új tanszékek jöttek létre (például a Gépészeti és Energetikai Tanszék), összehangolták az egyetem és a Bánki középiskola képzési profilját, aktív szerepet vállalnak a felnőttoktatásban is, a stratégiai partneri kapcsolataikat pedig tovább szeretnék erősíteni. András István beszélt az alapítvány hathatós támogatásáról, elkötelezett munkásságáról is, ennek köszönhetően több, mint 4,5 milliárd forint értékben valósulhatott meg például informatikai- és eszközfejlesztés az egyetemen, most pedig 4,7 milliárd forintból újul meg a főépületük is.

A rektori köszöntő után az új diákokon volt a sor: miután közösen letették fogadalmukat, egyetemi polgárokká váltak, amit kézfogással is megpecsételt a rektor és Döbröczöni Sándor, a Hallgatói Önkormányzat elnöke.

Biztató gondolatokkal vértezte fel az új hallgatókat Süli János, a Dunaújvárosi Egyetemért Alapítvány kuratóriumának elnöke is. Mint mondta, az intézmény részéről minden lehetőséget megadnak a fiataloknak, ám a sikeres diplomaszerzéshez elengedhetetlen a hallgatók részéről a tanulás, ez az ő feladatuk lesz. Bátorította őket arra is, hogy a tanulmányaik mellett legyenek részesei is a város életének, hiszen az itt eltöltött éveik alatt életre szóló barátságokat, későbbi munkakapcsolatokat is szerezhetnek. Az elnök vázolta azt is, hogy ipari-stratégiai partnereik együttműködésével számtalan lehetőség rejlik a régióban tudásuk elmélyítésére, kutatások elvégzésére, nem beszélve arról, hogy a térségben szükség van a jól képzett szakemberekre.

Fotó: LI

A köszöntők után díjátadó következett. Az Oktatói Szolgálati Emlékérem a legalább 25 éven keresztül végzett, kiemelkedő oktatási tevékenység elismeréséért adományozható a nyugállományba vonult főiskolai, egyetemi oktatóknak. Ilyen elismerést vehetett át Dr. Kiss Endre, aki jelenleg professzor emeritusként erősíti az intézményt. Az egyetemi hallgatók véleménye alapján adják át az Aranykréta Díjat, amellyel most Dósáné Pap Györgyi munkásságát ismerték el. A HASIT-díjat minden tanévben szigorú szempontrendszer alapján ítélik oda egy oktatónak, egy szakmentornak, akiknek munkája kiemelkedő a hallgatói lemorzsolódás csökkentésében és szakmai támogatásában. Továbbá azon hallgató is kiérdemelheti, akit példamutató tanulmányi eredményéért és tanulmányi előremeneteléért a szakmai bizottság arra érdemesnek talál. Ezt az elismerést Dr. Kovács-Bokor Éva (oktató), Kocsó Edina (mentor) és Barta Patrik Ferenc (hallgató) kapta meg.

Fotó: LI

Az ünnepség utolsó felvonásában az egykori hallgatók kapták a főszerepet. Összesen negyvenegy szakember vehette át jubileumi díszoklevelét annak apropóján, hogy ötven évvel ezelőtt szerezték meg diplomájukat az intézményben.