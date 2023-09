Kisapostagon különösen hangsúlyos az utóbbi idők fejlődési irányában, hogy a lakossági összetétel örvendetes megfiatalodása mellett igyekeznek minden korosztály számára kedvező és mai kornak megfelelő életkörülményeket teremteni. Ennek egyik szép példája a szeptember 22-én, péntek délután átadott Piac tér. Az önkormányzati épület mögött kialakított félig fedett – a teteje mobilan összecsukható – Piac tér nem csak az árusok és vevők érdekeit szolgálja majd, de itt kapnak helyet egyes közösségi rendezvények is. A téravatón elsőként Nagy Attila, Kisapostag polgármestere köszöntötte a megjelenteket.

Nagy Attila Kisapostag polgármestere és Varga Gábor országgyűlési képviselő adta át a legújabb fejlesztést

Fotó: Horváth László

– Az elmúlt években sok fejlesztés valósult meg településünkön, amit nem minden esetben ünnepelhettünk meg. Most azonban pótoljuk. Tíz évvel ezelőtt felmerülő ötletünk nyomán alakítjuk, formáljuk hivatalunk, települési központunk arculatát. Igyekeztünk olyan területet létrehozni, melyre mindannyian nagyon büszkék lehetünk. Nagyon bízunk benne, hogy a Piac és az új közösségi színtér élettel telik majd meg a mindennapok során. Eddig is több funkciót kapott a terület, amit a későbbiekben is bővíteni, folytatni szeretnénk – hallottuk többek között az elmúlt időszak és a jövő fejlesztéseinek történetét, irányát.