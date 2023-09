Az eseményen jelen volt V. Németh Zsolt víziközmű-ágazatért felelős államtitkár, dr. Mészáros Lajos, térségünk országgyűlési képviselője, dr. Molnár Krisztián, a Fejér Vármegyei Közgyűlés elnöke, Süli János, a Dunaújvárosi Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke, dr. András István, az egyetem rektora, valamint Perlik Tamás, a Mezőföldvíz Kft. ügyvezetője is.

V. Németh Zsolt arról szólt, hogy a hazai víziközmű-ágazatban jelenleg egy paradigmaváltás történik. A szomszédban dúló háborús helyzet energiaárrobbanást idézett elő, amely érzékenyen érintette ezt az ágazatot is, a szolgáltatásért felelős önkormányzatok átadták ezt a feladatukat az államnak. Ezen integrációs folyamat számos előnyökkel járhat, például a vízbázisok optimálisabb kihasználását, célzottabb fejlesztéseket eredményezhet. Az integrációs folyamathoz (amikor is összpontosul a rendszerben az innováció és a kiváló szakemberek gárdája) sok szolgáltató cég is csatlakozott, köztük a Mezőföldvíz Kft. is. Az államtitkár örömét fejezte ki azért, hogy ez a vállalat maga is keresi az együttműködési lehetőségeket, és meglátása szerint a Dunaújvárosi Egyetemmel most megkötött megállapodás mindkét fél számára kedvező lesz.

Süli János hangsúlyozta, az egyetem és a fenntartó alapítvány szándéka, hogy minél szorosabb kapcsolatot alakítsanak ki a helyi és a térségi cégekkel. Ez a bővülő kapcsolati rendszer tulajdonképpen már egy Duna menti ipari tengelyt jelent Százhalombattától Bajáig. Ebbe illeszkedik bele a Mezőföldvíz is, és a hosszú távra szóló megállapodásuk nemcsak a szakemberek képzését jelenti, hanem új fejlesztési megoldások kidolgozását is magában hordozza.

Ez utóbbi gondolatot erősítette meg dr. András István rektor is. Mint mondta, egyetemükkel egy tudományos innovációs szerepet szeretnének felvállalni, és az intézményi fejlesztési tervükkel összhangban egyre nagyobb hangsúlyt fordítanak a fenntarthatósági-környezetvédelmi ügyekre is. Mivel az egyetem feladata a szemléletformálás, ezért olyan globális kérdésekkel is foglalkozni kell, mint a tiszta ivóvíz biztosítása, amely egyre komolyabb kihívás elé állítja a világot.

Dr. Mészáros Lajos ugyancsak örömét fejezte ki, hogy egy regionális cég és a tudományos központunk együttműködési megállapodást kötött, ezáltal még tovább szélesedik az egyetem képzési palettája, és bízik benne, hogy mindkét fél profitálhat belőle. A hazai víziközmű-ágazat alakulásával kapcsolatban megjegyezte, az önkormányzatok nagy része már átadta a víziközmű-vagyonát, üzletrészét az államnak, így tett Dunaújváros önkormányzata is idén júniusban. Ezek a folyamatok pedig erősítik az ellátás biztonságát, és megalapozzák a további fejlesztési lehetőségeket, korszerűsítéséket.

Tudástranszfer, fenntarthatóság, innováció

A sajtótájékoztatót követően az egyetem egy közleményben is részletezte az együttműködési megállapodás jelentőségét.

Mint írták, az együttműködés új dimenziója (tudástranszfer, fenntarthatóság, innovációs lehetőségek a környezetvédelem és a fenntarthatóság jegyében) 2023. szeptember 5-én ünnepélyes keretek között került aláírásra a Mezőföldvíz Kft., a Dunaújvárosi Egyetemért Alapítvány és a Dunaújvárosi Egyetem együttműködési megállapodása.

A paksi központú Mezőföldvíz Kft. sikeres időszakot tudhat maga mögött, ugyanis jelentős piaci árbevételt ért el olyan projektek megvalósításával, mint a Kalocsa-Paks új Duna-híd vezetékkiváltások kivitelezése, a Pannonia Bio projekt befejezése, a madocsai szennyvízkezelő telep fejlesztése, a Nagyvenyim szárazaknás átemelő megvalósítása, valamint a rácalmási hidroglóbusz rekonstrukciója.

Eredményesen lezárult az állami integrációs folyamat is, melynek keretében Dunaújváros kisebbségi tulajdonosként csatlakozott a szolgáltatóhoz, miután üzletrészt vásárolt. Az integrációs megállapodás aláírására 2023. június 22. napján került sor a Nemzeti Vízművek Zrt., valamint Dunaújváros Megyei Jogú Város részéről, mellyel az önkormányzat a víziközmű vagyonát, valamint a Mezőföldvíz Kft.-ben fennálló üzletrészét térítésmentesen átruházta az államra.

Az Egyetem és az Alapítvány célja, hogy alaptevékenységét kibővítve, a meglévő tudományos tevékenységére alapozottan, a környezeti fenntarthatóságot szolgáló víziközmű közszolgáltatás fejlesztéseket érintő projektek kidolgozásával, csökkentse a környezetterhelést, és a kidolgozott eljárások vívmányait átadja a jövő nemzedékek számára. A Mezőföldvíz Kft. fő célja, hogy új üzemviteli eljárásokat dolgozzon ki, illetve ezek informatikai támogatását biztosítsa.

Az együttműködési keretmegállapodással a partnerek oktatási, innovációs és a környezeti fenntarthatóságot szolgáló víziközmű közszolgáltatás fejlesztési tevékenységeik összehangolását, az ezzel kapcsolatos szinergiák kihasználását kívánják elősegíteni, illetőleg egymás tevékenységét támogatni. „Időben meghozta azokat a stratégiai döntéseket a térség önkormányzataival közösen a Mezőföldvíz Kft, amelyek a vállalat állami integrációját lehetővé tették, ezáltal a következő években állami támogatással a térségben további fejlesztések várhatóak. A fejlesztésekhez és a vízi közmű rendszer üzemeltetéshez szükséges szakember képzésben a Dunaújvárosi Egyetem élen kíván járni, a Százhalombatta-Paks ipari tengelyen lévő gazdaságfejlesztési projektek ezt a célt determinálják” – tájékoztatott Süli János, a Dunaújvárosi Egyetemért kuratóriumának elnöke.