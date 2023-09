A rendelkezésre álló nagyobb hely miatt így az iskola a közelmúltban számos eszközt beszerezhetett: csepphinta, óriáslabda, „folyami kőkészlet”, alagút, egyensúlyozó eszközök, szenzoros ortopédiai puzzle szőnyeg és félhenger alakú út is segíti a gyerekek fejlesztését. A teremben emellett megtalálhatóak olyan, a logikai és érzelmi intelligencia fejlődését segítő játékok, mint a puzzle, társas, tábla- és építőjátékok, amiket a felsős diákok is előszeretettel használnak, ugyanakkor az új, modern asztaloknál színezni, rajzolni és barkácsolni is lehet, ami pedig a gyerekek finommotorikáját fejleszti.

Bár sajnos ebben a félévben a korábbi fejlesztő nyugdíjazása miatt nincs logopédiai fejlesztés, az új helyiségben egy hatalmas tükörrel ellátott logopédiai sarkot is létrehoztak, támogatva ezzel a diákok beszédfejlesztését. A szobát az elmúlt hetekben kezdték el „belakni” a gyerekek és az iskola kollégái. Amint azt az alsósigazgató-helyettes elmondta, az utazó gyógypedagógusok az SNI-s gyermekekkel foglalkoznak, ugyanakkor az intézmény tanítói is végeznek fejlesztéseket a teremben, ők a BTMN-es tanulókkal foglalkoznak.

A szobát nap mint nap használják, az egyéni foglalkozásoktól kezdve a kiscsoportos tevékenységekig. Az iskola bízik abban, hogy az új és jól felszerelt terem a tanulókat is lelkesebb részvételre sarkallja, s remélik, hogy a speciális helyiségben zajló fejlesztések jótékony hatása hamarosan a diákok teljesítményében is mérhető lesz.