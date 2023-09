Az ötödik szünet alkalmával az iskola aulája szépségverseny helyszínéül szolgált. A versenyen indult diákok Barbie és Ken bőrébe bújtak, a legjobb jelmezt viselők pedig nyereményekkel, egyebek mellett egy Barbiet ábrázoló tortával is gazdagodtak. A végzős osztály mindemellett hajfonást, körömfestést, henna- és csillámtetoválás készítést is vállalt, de a programjaik között szerepelt a videójátékozás és a házifeladat-írás is. Továbbá lehetőség adódott használt ruhák cseréjére, fotózkodásra Barbie dobozban, és egy egész napos Barbie kereső versenyen is részt vehettek a diákok.

Délután a hagyománynak számító gólyaavatóra került sor. Az avatás során a friss gimisek az iskola teljes jogú diákjaivá váltak, de nem akárhogy, ugyanis az újoncoknak olyan feladatok teljesítésével kellett bizonyítaniuk rátermettségüket, mint a kincskeresés, kötélhúzás, vagy az activity.