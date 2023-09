Mint arról korábban lapunkban is többször beszámoltunk, tavaly júniusban tűz ütött ki a rácalmási katolikus templom sekrestyéjében. A templom ennek következtében részben kiégett. Azonban a közösség összefogott és felújították a templomot, a közösség erejével, valamint önkormányzati és kormányzati támogatások segítségével. Így szeptember 16-án főtisztelendő Spányi Antal megyés püspök Rácalmásra látogat.

A rácalmási római katolikus plébánia közössége szeretettel hívja és várja a hívőket és az érdeklődőket 2023. szeptember 16-án 10 óra 30 perctől kezdődő püspöki szentmisére.

Mint azt korábban Szeleczky Csaba atya a Szent István király-templom plébánosa elmondta a biztosító jóvoltából a sekrestyét újra vakolták és kifestették, s a templom belső falai is megújultak az oltárkép kivételével. Ezt a központi festményt Tóth Attila festette körbe. A régi, elavult elektromos hálózat vezetékeit – amelyek a tüzet is okozták – kicserélték. Mindemellett korszerű és takarékos LED-világítást és számos plusz konnektort kapott a templom. A sekrestye bejáratánál látható fa támfalat szintén újrafestették.

Az önkormányzat segítségével a sekrestyébe a ravatalozóból bevezették a vizet, bojlert vásároltak, és egy kézmosót is kialakítottak, az oltárhoz a régi helyett egy új, átgondolt méretű dobogót készítettek, amelyen a tabernákulum és a Szent István szobor emelvényt kapott. Átfestették az ablakkereteket, új belső üvegeket építettek be.

A plébániai közösség átfestette a négy evangélista jelképével ellátott szép pulpitust, a tabernákulumot, s az elégett pótlásaként vásárolt új ajtókat is a környezetbe jobban illő színűre alakították. A padokat szintén átfestették és lelakkozták, a kóruson és az épület hajó részében is, így mindenütt rendezettség fogadja a híveket. A zászlókat kitisztítottuk, új terítőket, miseruhákat és liturgiás eszközöket vásároltak. A sekrestye berendezése is megújult a bútoroktól a csillárig.

Fotó: SzZsE

Az állami pályázati forrásból az épület külső festése, vakolat javítása a torony ablakainak cseréje valósult meg. Bár a kivitelezés megkezdése a tűz miatt csúszott, de a munkálatok így is határidőre befejeződtek. Az orgona felújítása még hátra van, amelyben a tűz szintén kárt okozott. Jövő tavasszal kezdi majd meg a 3 millió forintos munkát Korb Gábor orgonajavító, a felújítást felerészben a biztosító, felerészben, pedig az önkormányzat finanszírozza.

Sok festmény, a keretek és a szobrok is kormosak lettek a tűz következtében, csakúgy, mint a falon lévő, Krisztus szenvedésének állomásait ábrázoló 14 szoborkép is. Ezeket a plébánia megbízásából Páhi Péter szobrászművész restaurálta, tájékoztatott bennünket a plébános.

Szeptember 16-án főtisztelendő Spányi Antal megyés püspök Rácalmásra látogat, hogy a püspöki szentmisén megáldja az újjáépített Szent István király-templomot. A plébánia közössége minden hívőt és érdeklődőt szeretettel várnak.