A településen több olyan beruházás valósult meg az utóbbi időben, amely minőségi ugrást jelent az ott lakóknak. Elég csak a Deák és Táncsics utcák vízelvezetésének kiépítésére gondolni, ami kapcsán új útburkolatot is kaptak ezen utcák. Szintén új útburkolatot kapott az Iparos út, ami a településen átmenő forgalmat mérsékeli, biztonságosabbá téve a közlekedést.

Ebben a projektben több cél is megfogalmazódott. A korábban felújított önkormányzati épület energetikai fejlesztése révén egy szép és a mai kor követelményeinek megfelelő központ első mérföldköve valósult meg, amely további fejlesztéseket irányzott elő. Az önkormányzati épületet a főutcáról egy százéves hídon keresztül lehetett megközelíteni. Ennek felújítása szükséges volt. A korábban kialakított parkolóhelyek száma kevésnek bizonyult, így ezek telepítésére is szükség mutatkozott, de felmerült az igény egy olyan tér kialakítására is, ahol rendezvényeket is lehet tartani, de piacként is üzemelhet a szükséges kiszolgáló épületekkel együtt. A patakmeder felújítása pedig már régi vágya a lakosoknak, hiszen Kisapostag területének csapadékvíz befogadójaként szolgál a kisapostagi vízfolyás. A meder vízszállító képességének és mederrézsű állékonyságának biztosítása szükségessé vált. Összesen 185 méter hosszúságban valósult meg a patakmeder burkolása és a hozzá kapcsolódó művek megépítése.

Ezen tervek megvalósulása valóban ünnepi átadóra méltó, hiszen nem csak látványos beruházás történt, hanem hasznos is. Ezért az önkormányzat képviseletében Nagy Attila, Kisapostag polgármestere nagy szeretettel várja a település lakóit egy közös ünneplésre. A rendezvényt megtiszteli jelenlétével Varga Gábor úr, a terület országgyűlési képviselője, aki aktív tevékenységével hozzájárult a megvalósítás sikeréhez. A piactér bemutatásához hozzájárul Roszik Tamás dunavecsei dinnyetermelő és Szabó Béla kisapostagi méhész, akik kóstolóval várják az érdeklődőket.

Külön figyelemre méltó az a gesztus, melyet a polgármester tanúsít, hiszen zártkörű fogadásra várja mindazon dolgozókat, akik a fizikai megvalósításban vettek részt. Ezzel kedveskedve nekik, megköszönve a munkájukat, amely révén olyan fejlesztés valósulhatott meg, amire minden kisapostagi lakos büszke lehet.