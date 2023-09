A próba után a bíró és bíróné hazaindult, hogy az alkalomhoz illő ruhába öltözzenek, majd kis idő múlva hintóval érkeztek az ünnepi kulcsátadásra. A polgármesteri hivatal előtt a fogadásukra már felsereglett a falubeliek tömege. Nagy Attila egy szép, nemzeti színű szalaggal átkötött párnán tartotta a falu kulcsát. Köszöntötte az egybegyűlteket, majd elmondta, hogy évtizedek óta nagyon szép ünnepsége ez a kisapostagiaknak. Reményét fejezte ki, hogy a megjelent csöppségek 10-15 év múlva tovább viszik majd ezt a szép hagyományt, úgy, mint a jelen levő fiatal felnőttek. Ezt követően hivatalosan is átadta a kulcsot egynapos megőrzésre a bírónak és a bírónénak, hogy óvják és vigyázzák azt, ahogyan ő is teszi a mindennapok során. A házaspár megköszönte a bizalmat, és ígéretet tett arra, hogy a csőszökkel és a szép csőszkisasszonyokkal vigyázni fogják az ünnepet.

A szüreti felvonulás ezzel útjára indult a hét állomásos körútjára

Elsőként a focipályához indultak az ünneplők. Bár két hintó is rendelkezésre állt, ezt a helyszínt lépcsőn közelítették meg, a hivatal mögött kialakított téren át. Így volt gyorsabb. A csőszlegények a vállukon hordott óriás szőlőfürtöt biztonságos helyre tették, majd felváltva őrizték. Fent a pályán már várták őket a lovasok. Nem is akárkik. Elsőként Lukácsi István mutatkozott be, aki csikósként ostort pattogtatva lovagolta be a területet, majd különféle attrakciókat adott elő a lovával. A 12 éves kis csikós hét éve lovagol a vele egyidős lovával. A másik attrakciót egy bölcskei tűzoltó adta elő. Tóth Lajos 2019-ben Guinness-rekordot állított fel Révbérpusztán, mikor húszlovas fogatot hajtott. Most „csak” öt lóval érkezett, de mondhatom, a produkció sebességétől és erejétől mindenkinek leesett az álla.

Minden állomáson tánccal köszöntötték a vendéglátókat. A legnagyobb sikert természetesen a picik előadása aratta. A Kisapostagi Mosolykert Óvoda nagycsoportosai énekkel, tánccal melengették a szíveket. A kitartásukat dicséri, hogy minden állomáson fáradhatatlanul táncoltak. A nagyok pedig megtáncoltatták a vendéglátóikat, akik ezt követően mindenféle finomsággal kényeztették őket. A focipálya után a Vágáshuta park következett, majd a Deák és Kossuth utca kereszteződése, ezt követte a Gárdonyi utca, majd a Schalbert alapítvány nemrégiben felújított háza. Az alábbi videó jól mutatja, milyen jókedvvel készültek a nőegylet tagjai a felvonulók vendégül látására.

Itt találkoztunk Eta nénivel, akit nemrég 90. születésnapján köszöntött fel az önkormányzat.

Danó Miklósné, Eta néni szívesen részt venne az esti mulatságon, hiszen nagyon szeret táncolni, de a lábai már nem bírják. Ennek ellenére, ha zenét hall, ritmusra jár a lába.

Fotó: Dienes Andrea

A következő megálló az evangélikus templom volt. A gyülekezet tagai és a Nyugdíjas Klub látta vendégül a felvonulókat.

Itt rendezték meg az Ars Sacra Fesztivált Miután elvonultak az ünneplők, Stermeczki András tartott előadást a reformációról, egyháza kulturális alapjairól, történetéről és jelenlegi célkitűzéseiről. Az előadásokat zenei betét tette színessé. Szekszárdi Dóra, a dunaújvárosi és kisapostagi evangélikus templom kántorának előadásában a témához illő egyházi dalokat adott elő az énekeskönyvből harmóniumkísérettel. A lelkész érdekességként elmondta, hogy bár korábban rendeletben tiltották, hogy az evangélikus templomoknak legyen tornya, a kisapostagi 73 éves templomnak nem ezért nincs. A háború végeztével az orosz katonák a padoknak, a karzatnak és a toronynak szánt faanyaggal fűtöttek a nagy téli hidegben. A karzatot azóta az eredeti terveknek megfelelően megépítették, padokat azonban nem telepítettek azért, hogy például a gyermektáborok idején a templom nagyobb teret tudjon biztosítani a szabadidős programoknak is.

A felvonulók végső állomása az önkormányzati hivatal épület melletti Halászkert kocsma volt, amely az országos Törzshely pályázatunk Fejér vármegyei nyertese lett.

Rövid pihenő után az önkormányzat jóvoltából remek pörköltvacsora várta a jelenlévőket, hogy ettől újra erőt kapva elinduljon az esti program. 8 órakor a hagyományoktól eltérő módon a kisebbek táncával indult a szüreti bál. A kis táncosokat Suplicz Mihály, a Bartók kamaraszínház műszaki vezetője tanította be. Az előadásuk óriási sikert hozott, vastapssal hálálta meg a közönség a fáradozásukat.

Innen már a szokásos menetrend szerint zajlott az este. Kisapostag táncával, majd a Kossuth tánccal folytatódott a program, ami önfeledt, vidám mulatozásba csapott át.