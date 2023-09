A digitális hozzáférést támogatva 57 perce

OkosÓvoda Programra pályázhatnak

Az OkosÓvoda Program keretében idén is 100 intézmény vehet igénybe ingyenes honlapszolgáltatást – olvasható a program felhívásában. A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség által meghirdetett pályázaton minden magyarországi óvoda és bölcsőde elindulhat, így bátran pályázhatnak a térségi intézmények is. A nyertesek domainnevet, tárhelyet, e-mail címeket, valamint a honlap használatához felkészítést is kapnak. Az idei programra október 15-ig lehet jelentkezni.

Illusztráció Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Az első OkosÓvoda pályázatot 2018-ban, a Digitális Gyermekvédelmi Stratégiával összhangban hirdették meg. A stratégia arra keresett válaszokat, hogy milyen szemlélettel, milyen prioritásokkal és milyen módon minimalizálhatók az online környezet kockázatai úgy, hogy közben maximálisan kiaknázzuk a digitális kultúrában rejlő lehetőségeket. A digitális hozzáférést támogató OkosÓvoda Programnak köszönhetően 2022-ig 414 óvoda és bölcsőde számára vált biztosítottá az ingyenesen, kész arculati elemeket tartalmazó modulokból kialakítható honlap. A program keretében valósul meg a „DigiMini” kutatás-sorozat is, amellyel a pályázaton részt vevő óvodák, az általuk beküldött adatok, valamint a gyakorlati esetek feltárásának segítségével nyújtanak támogatást. Az óvodai digitalizációt vizsgáló, nem reprezentatív felmérés célja, hogy képet alkosson az óvodás korosztály okoseszköz-használati szokásairól.

