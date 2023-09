Ahogy azt akkor a városi hírportál is megírta a sárgaláz elleni védőoltás főként az afrikai és a dél-amerikai földrészre utazók számára fontos, de ezentúl is érdemes tisztában lenni azzal, hogy a Föld más részeire utazva milyen kötelezően előírt és ajánlott védőoltások vannak. Az erről szóló International Travel and Health kézikönyvet az Egészségügyi Világszervezet – WHO – évente jelenteti meg, benne részletesen kifejtve a fertőző betegségekkel, illetve az utazásokkal kapcsolatos kötelezően előírt és ajánlott védőoltásokat területenként, országonként. Erre hívja fel újfent a figyelmet a Szent György Kórház, valamint internetes oldalukon arra is kitérnek, hogy a az Infektológiai osztály ambulanciáján, a szakorvosi rendelőben az utazásokkal kapcsolatos kötelező és ajánlott védőoltásokon kívül több betegség megelőzését szolgáló védőoltást is kérhetnek a páciensek. Ehhez azonban előre egyeztetett időpont szükséges.

„Célunk, hogy várakozás nélkül, a lehető legrövidebb idő alatt megkapják az érdeklődők a különböző betegségek megelőzéséhez szükséges felvilágosításokat, oltásokat és az ajánlott gyógyszereket” – írják.

Forrás: feol.hu / Déri Brenda