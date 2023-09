Az eseménynek a Dunaújvárosi Egyetem „A” épületének nagyelőadója adott otthont, és a több, mint háromszáz fős terem meg is telt az érdeklődőkkel. A közönség soraiban többek között Süli János miniszter, a térség polgármesterei, intézményi és szervezeti vezetők is helyet foglaltak.

Azt est első felében Kocsis Máté a közelgő európai parlamenti választások jelentőségét emelte ki. Mint ismert, jövő tavasszal két választást bonyolítanak le, egyrészt a települési önkormányzatok új testületéről voksolhatunk, amely a jelenünkre van hatással; másrészt az Európai Parlament összetételéről adhatjuk le szavazatainkat, amely most különösen fontos lesz nemcsak hazánk, hanem az európai kontinens valamennyi országának, polgárainak jövőjére nézve. Nem túlzás a sorsdöntő jelzővel illetni, hiszen tulajdonképpen paradigmaváltás előtt állunk, amely befolyással lesz mindennapjainkra is.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

A frakcióvezető kifejtette, nem egyszerű a helyzetünk, hatalmas problémákkal kellett szembenéznünk az elmúlt években, kezdve a migrációs hullámtól a covid-világjárványon át az orosz-ukrán konfliktusig. Ezek mindegyike óriási erőforrásokat igényelt, s bár fejlődő pályára állt a gazdaságunk, ezer milliárdok mentek el a költségvetésünkből például a határzár megépítésére, a járvány elleni védekezésre, most pedig az egekbe szökő energiaárakkal, az inflációval kell megküzdeni. Bár hajlamosak a kormányra mutogatni a nehéz gazdasági helyzet okozójaként, mindezek a problémák (amelyekkel a többi állam is küzd) az elhibázott brüsszeli politika miatt jutottak el erre a szintre. Kocsis Máté arra is rávilágított előadásában, hogy milyen külföldi spekuláns érdekek húzódnak amögött, hogy a béke megteremtése helyett az unió jelenlegi vezetése tulajdonképpen a háború pártján áll, elképesztő méretekben finanszírozza pénzzel és fegyverekkel egyaránt az ukránokat, az elhibázott szankciós csomagok pedig drasztikus áremelkedéseket hoztak (nemcsak az energiaszektorban, hanem már minden ágazatban), ezzel szinte két vállra fektetik a tagállamokat, ahelyett, hogy az európai polgárok érdekeit képviselnék. Nem beszélve arról, hogy eközben meg hazánktól megvonják, visszatartják a jogosan járó uniós pénzeket, erőltetik a migrációt és a gender-propagandát. Kocsis Máté elmondta, az ő szemükben a brüsszeli vezetés megbukott, dühösek és csalódottak, és egy új európai szövetségi rendszerben kellene dolgozni a jövőben, a tagállamok szuverenitásáért, az európai polgárok érdekeiért.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Az est második felében a közönség tehette fel kérdéseit. Ekkor került szóba a többi közt az is, hogy bár a hozzáértésüket tekintve „remek” ellenzékünk van, de nem szabad alábecsülni a mögöttük álló erőket, a következő időszakban is rengeteg pénzzel segíthetik még külföldről is az ő kampányukat. Éppen ezért, össze kell fogni mindazoknak, akik a nemzeti, konzervatív, keresztény, jobboldali, polgári értékrendeket vallják, mert közös erővel ismét sikerülhet a győzelem.