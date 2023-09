Tapasztalataim szerint a főzelék amolyan megosztó étel. Vannak, akik imádják, mindenből főzeléket készítenének, vannak, akik fenntartásokkal kezelik.

Nézzük, miből főzhetünk akár ezen a hétvégén is főzeléket. Kezdjük a burgonyával: kilója 370 forintért már megvásárolható, és bőven van belőle. A kelkáposzta esetében nagy volt a szórás az árak között, 590 és 950 forint között kínálták kilogrammját az árusok. A karfiol – szép és bőséges kínálattal – általában, ha nem is sokkal, de 600 forint alatt volt. A tök kilóját 390 és 550 forint között szerezhetjük be. A karalábé 300-400, a cukkini 550-650 forint. Újra volt zöldbab és sóska a piacon, egyaránt 1200 forintot kellett leszurkolni egy kilóért.

A babfőzelékről egyébként sem kell lemondanunk, hiszen szárazzal több standon is találkozhattunk. Általában félkilós csomagolásban lehet hozzájutni, fajtától függően 800 és 1800 forint között. Vehetünk hajdinát (2200/kg) és különböző lencséket (1500/kg) is.

Sokan nem is gondolnák, de alapvetően a lecsó is a főzelék kategóriába tartozik. A két alapösszetevője, a paprika és a paradicsom még mindig baráti áron kapható, a paprika 400, a paradicsom 600 forinttól vásárolható – természetesen kilójáért kérnek ennyit a gazdák.