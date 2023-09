Az M6-os autópálya mellett létesülő Iváncsai Ipari Park megközelítéséhez a közlekedési hálózat és az infrastruktúra is ütemezetten épül, illetve folyamatosan történik a már meglévő kapcsolatok felújítása. Ennek a része az M6-os autópálya iváncsai lehajtója körforgójától Pusztaszabolcsig vezető 6205-ös útszakasz burkolat-felújítása.

Az előzmények

A munkaterületet ez év március 20-án adták át a kivitelező – Strabag Általános Építő Kft. cégnek, amely közbeszerzési eljárás keretében nyerte el a kivitelezési munkák elvégzését. A projektnyitó sajtótájékoztatón Molnár István, a Magyar Közút Fejér Vármegyei Igazgatóságának igazgatója elmondta, hogy az elmúlt évtizedekben az útburkolat elhasználódott, repedezett, nyomvályús, kátyús lett, sőt több rövid szakaszon már teljes szélességű javítás is történt. De a pusztaszabolcsi vasútállomás és az Iváncsai Ipari Park közötti útszakaszon a jövőben várható forgalom alapján a pályaszerkezet megerősítése szükséges, így két új aszfaltréteg épül a szakaszon 11 centiméter vastagságban. A felújítást a forgalom fenntartása mellett szakaszos félpályás lezárással, jelzőőrös irányítással tervezték megvalósítani.

Nem csak útfelújítás

Az útszakasz ünnepélyes átadásán 2023. szeptember 7-én jelen volt dr. Molnár Krisztián, a Fejér Vármegyei Közgyűlési elnöke, dr. Mészáros Lajos, a térség országgyűlési képviselője, dr. Bartal Tamás, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. igazgatósági elnöke, Molnár István, a Magyar Közút Fejér Vármegyei Igazgatóságának igazgatója és Molnár Tibor, Iváncsa polgármestere. A sajtóesemény helyszínén a több mint 824 millió forintos beruházás keretében a kivitelezők két új aszfaltréteget építettek be, a megfelelő vízelvezetés érdekében a szakemberek kitisztították és profilozták az árkokat, a szükséges helyeken átereszek épültek. Ugyanakkor e beruházás keretében megújult Pusztaszabolcs belterületén egy 112 méteres szakasz is. A bal oldalon a burkolat helyreállításával és szélesítésével új parkolósávot alakítottak ki, a jobb oldalon, pedig új szegély épült. A vízelvezetés javítására új víznyelőket létesítettek. A felújítás során a szakemberek a teljes felújított szakaszon több mint 3800 köbméter aszfaltot építettek be, több mint 3 kilométernyi árkot rendeztek, és 390 négyzetméternyi burkolati jelet festettek fel.

2023.09.07. megújult a 6205-ös jelű Iváncsa – Pusztaszabolcs összekötő út 5,3 kilométeres szakasza- útátadó Pusztaszabolcs Fotón: Dr Molnár Krisztián a Fejér Vármegyei közgyűlés elnöke,....., dr. Bartal Tamás – Építési és Közlekedési Minisztérium - helyettes államtitkár, Magyar Közút Nonprofit Zrt. - igazgatósági elnök, Dr Mészáros Lajos országgyűlési képviselő, Molnár Tibor Iváncsa polgármester Fotós: Szabóné Zsedrovits Enikő SzZsE Dunaújvárosi Hírlap DH

Fotó: Szabone Zsedrovits Eniko

Általánosságban elmondható, hogy nemcsak a megújult szakaszokon közlekedők lehetnek nyertesei egy-egy ilyen beruházásnak, hanem az adott vármegyék más térségei, útszakaszai is. A teljes körű felújítási, vagy nagy felületű javítási munkák miatt felszabaduló üzemeltetési és fenntartási forrásokat, így a Magyar Közút más szakaszokra fordíthatja.

Kormányzati költségvetési forrás

Dr. Bartal Tamás elmondta, az útfelújítási munkák az őszi szezonban érkeznek a finisbe, nem véletlen, hogy a legtöbb projektzárásra is ebben az időszakban kerül sor. Bár az elmúlt egy évben számos állami beruházást függesztettek fel, a teljes körű útfelújítási munkák közül több beruházásról kezdődhetett el vagy folytatódhatott ebben az esztendőben.

– Idén eddig több mint 102 kilométernyi, főleg mellékutat újíttathattunk fel teljeskörűen külső kivitelezők bevonásával. Ezekben a projektekben a közös, hogy köztük többségükben vannak azok a beruházások, amelyek a központi, kormányzati költségvetés forrásainak köszönhetően valósulhattak meg. A nyári időszaktól kezdődően ráadásul a közutas mérnökségi szakemberek által megvalósított, úgynevezett nagyfelületű javítási munkák is elindulhattak, saját gépláncok bevetésével a Magyar Falu Program támogatásának köszönhetően.

A helyi közösség jogos igénye alapján

Dr. Molnár Krisztián kiemelte, hogy az iváncsai fejlesztések egyértelműen élénkítik, nem csak a térség, de hazánk gazdaságát is. Ehhez kapcsolódó alapvető célkitűzés volt, az ipari mellett a térség infrastrukturális fejlesztése is, amelynek fontos eleme a pusztaszabolcsi vasútállomás és az iváncsai csomópont közötti útszakasz felújítása.

Hangsúlyozta, hogy a több mint 40 éve épült út megújításával a helyi közösségek jogos igényeit elégítették ki, hiszen ez lehetővé teszi a lakosság kényelmes és mindenekelőtt biztonságos közlekedését is. Végezetül mindenkinek köszönetét fejezte ki, aki a projekt megvalósításában részt vett.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

A lakosság biztonságos közlekedéséért

Dr. Mészáros Lajos országgyűlési képviselőként mindig örül annak, ha egy ilyen fejlesztés valósul meg az általa képviselt térségben, amire ebben a nehéz időszakban is sikerül hazai, jelesül kormányzati forrást biztosítani. Külön kitért a kivitelezők gyors, ugyanakkor jó minőségben elvégzett munkájára is, és minden résztvevőnek köszönetet mondott, akik ebben a választókerületben lehetővé tették a projekt megvalósulását és a lakosság biztonságos közlekedését.

A köszönet hangján

Molnár Tibor, Iváncsa polgármestere a köszönet hangján szólt mindazokhoz, akik az iváncsai és pusztaszabolcsi lakosság kérése mellett, a beloianniszi és besnyői közösség igényeit is figyelembe vették. Hiszen ezt az útszakaszt négy település lakossága használja napi szinten.

Molnár István, a Magyar Közút Fejér Vármegyei Igazgatóságának igazgatója pedig azt emelte ki, hogy a vállalat régi, több évtizedes álma, illetve terve valósult meg ennek az útszakasznak a felújításával, és megköszönte a kivitelezésben részt vevők munkáját.