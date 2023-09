A helyi református templomban 2023. szeptember 17-én, vasárnap 10 órára várják a Bocskai István Református Oktatási Központ Szabó Magda Tagintézményébe idén felvételt nyert családokat és az iskola tanárait, hogy istentisztelet keretében Isten áldását kérjék életükre.

– Azok a szülők, akik az iskolaválasztás nehéz feladata során a Szabó Magda iskolát választották gyermeküknek, egy közösség és egy felekezet mellett is döntöttek. Lehet, hogy ez nem minden esetben volt tudatos döntés egy felekezet mellett ilyen értelemben részükről, azonban mi szeretnénk ráébreszteni őket, hogy választásukhoz egy hitéleti dolog is szorosan kapcsolódik. Azaz nem csak egy trend követői, hanem egy valós lelki tartalom is áll a háttérben. Ezt fejezi ki az áldás. Mi hiszünk az erejében! Szeretettel várjuk a családokat és az iskola tanárait is – mondta el a Dunaújvárosi Református Egyházközösség vezető lelkipásztora, Czeglédi Péter Pál.