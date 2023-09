Varga-Bajusz Veronika, az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Kőrösi Csoma Sándor Kollégiumában az ott lakók használatába kerülő konyhai kisgépek érkezésekor elmondta, idén 33 százalékkal több hallgatót vettek fel a felsőoktatásba, mint tavaly, több mint 106 ezren kezdhetik meg egyetemi tanulmányaikat.

Megemlítette azt is, hogy a hallgatói lemorzsolódás aránya tavalyhoz képest három százalékkal csökkent. A helyettes államtitkár úgy fogalmazott: az egyetemek a kormánnyal együtt tisztában vannak azzal, "milyen meghatározó kincs" az a 300 ezres egyetemi közösség, amely jelenleg tanul, hiszen a fiatalok tudása "jövőképességünk záloga". Jelenleg Magyarországon 50 ezer kollégiumi férőhely áll rendelkezésre, ebből Budapesten 17 ezer - mondta. Varga-Bajusz Veronika szólt arról is, hogy az elmúlt években 50, az egyetemekhez kötődő befektetői projektet váltottak ki mintegy 150 milliárd forint értékben, valamint 8 ezer férőhelyet újítottak fel.



Elmondta, a 150 millió forintos, szolgáltatásokra vonatkozó projektben konyhai eszközöket adnak kollégiumoknak, és már a nyár folyamán megvalósulhatott az úgynevezett holiday-szolgáltatás, amely azt teszi lehetővé, hogy a hallgatók a szünetekben az ország különböző kollégiumaiban kikapcsolódhassanak.



Borhy László, az ELTE rektora arról beszélt: első rektori éveiben akkori információi szerint a kollégiumaik 25 százaléka kiváló minőségű, míg 75 százaléka elfogadható vagy minősíthetetlen volt. Ez az elmúlt években megfordult: két évvel ezelőtt, amikor újra pályázott a rektori tisztségre, a kollégiumok 75 százaléka kiváló minőségű volt, 25 százaléka pedig éppen felújítás alatt állt - mondta, hozzátéve: már a részletekre tudnak odafigyelni, most a mindennapokat segítő készülékek - kenyérpirítók, botmixerek, szendvicssütők, vízforralók - érkeztek.

Eszterhai Marcell, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának elnöke közölte, a minisztérium megbízásából kezdtek a kollégiumi szolgáltatásfejlesztésbe, és ennek részeként országszerte 1700 konyhai kisgépet adtak át. Rikker Emília, az ELTE kancellárhelyettese nagyon fontosnak nevezte, hogy a hallgatók jó infrastrukturális feltételek mellett éljenek a kollégiumokban. Az egyetem az elmúlt években nagy erőfeszítéseket tett azért, hogy jó körülmények között lakjanak a hallgatók - mondta, hozzátéve, hogy nagy igény mutatkozik a kollégiumi férőhelyekre.

Megjegyezte, a fejlesztések egy részét kifejezetten a hallgatói igények alapján tervezik meg.

Az ELTE budapesti férőhelyei a legmagasabb "kollégiumi komfortfokozatba" tartoznak - mondta, rámutatva: ez kormányzati segítséggel valósulhatott meg.

Rikker Emília közölte, a kisgépekből mind a 125 közösségi konyhájukba kerül.

