Vargáné Kaiser Katalin a település polgármestere fölvette a főrendező szerepét, és a feladatokat sikerrel oldotta meg az alkalmi stábjával! A projekt megvalósításáról mesélt nekünk.

– Hogy ilyennek álmodtam-e meg a mai napot? Körülbelül igen, de azért elmondhatjuk, ha az egész környéken nem lett volna ennyi sikeres szabadtéri rendezvény, akkor azért valószínűleg többen álltak volna neki a főzögetésnek, vagy sűrűbb lett volna az énekelő táncoló vendég sokaság a színpad előtt itt nálunk az iskola udvarán. Ezzel együtt ezt a célt, hogy Nagyvenyim lakossága és kifejezetten az általános iskolások és a hozzátartozóiknak a korosztálya jól érezzék magukat, az ebből a szempontból sikeresnek mondható.

Az idelátogatók jól érezték magukat?

– Amikor tizenhárom éve ezt a rendezvényt az útjára bocsátottuk, akkor ez volt az egyik fontos célunk, hogy összehozzuk a közösséget. Ez a rendezvény civil kezdeményezésre jött létre, ami mára már jól kinőtte magát, hiszen több szervezet együttműködésével valósult meg. Részt vett benne az önkormányzat, a Nagyvenyim és Térsége Fejlesztéséért Egyesület, a helyi ökölvívók Kovács Ricsi vezetésével, és a Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár is. Komplex volt a kínálatunk és ennek segítségével valósulhattak meg a céljaink.

Fotó: Balogh Tamás

A közösség szinte kiment a divatból...

– Azt lehet látni, hogy a covid ebben a tekintetben is egy nagy veszteséget okozott nekünk. Az erőfeszítések, amit előtte a közösségépítés terén tettünk, éppen elérték volna a céljukat, de a vész az otthonukban marasztalta az embereket, és ezzel e kategóriában minden tönkrement.

Kellett-e valamivel csalogatni a szombati vendégséget?

– Igazából nem udvaroltunk senkinek, mert a most jelenlévők többsége már az előző években is velünk tartott ezen a rendezvényen. Igaz korábban valamivel nagyobb létszámmal. A Falunap után vagyunk körülbelül egy hónappal, az iskolakezdés időszakában. Olyat kell nyújtanunk, amik nem terhelik a családokat. Nem ígértük túl magunkat különböző színes programokkal, hanem olyat terveztünk, amin a csillogás-villogás nélkül is jól érezhetik magukat.

Az örök slágerek kívül volt még egy extra is

– Az biztos, hogy az ugráló vár, a gyermekeknek való színpadi műsorok, a kézműveskedések, a pónizások szinte megunhatatlanok, de az idén volt egy abszolút favoritunk, és az a pumpapályás verseny, a bringa paradicsom. Ez egy nagyon sikeres új színfolt a településen, ami az iskolához is jól passzolt.

A főzőcskézősök a minta kisközösségek. Nagyon nehéz és kritikus pálya az övék.

– Nahát nálunk miután a séfek a saját baráti társaságukat ellátták a finomságaikkal nyugodtan átmehettek a riválisokhoz is, mert szívesen látták őket egy kóstolóra italból-ételből egyaránt. Ebben látjuk a lényeget, hogy a kisközösségek megállják a helyüket, másrészt az egymáshoz fűződő kapcsolatuk is rendben van. Ezen a településen 4250 egyedi személyiség és jellem található, Őket ilyen és olyan szegmentáció alapján kell csoportokba rendeznünk ahhoz, hogy jól érezzék magukat a településünkön.

Pillmann László

Fotó: Balogh Tamás

A főzőversenyt Pillmann László nyerte. Ő így kommentálta az eseményeket.

– A főzés a tisztesség dolga. A jó ételeket szeretve készítjük és szolgáljuk fel a családunknak és a barátainknak. Ez is így készült. A különböző főzési fázisok miatt, közel huszonnégy órán át készült egy fejedelmi madárból, aminek a combját is hat darabra kellett vágni. A részletekbe nem bonyolódva háromféle fantasztikus gomba, különleges fűszerek, kiváló konyakban flambírozott adalékok, és egy adag pazar villányi bor is került bele!

Dehogy a nokedli miatt elbukni egy különdíjat!? Márpedig Kovács István ebbe a képtelen helyzetbe került. Így mesélt róla.

– Egy a barátaim kedvére szolgáló, jó kis körmös csülköt készítettem. Olyat, amitől összeragad az ujjad és a szád. Még el sem fogyasztottad, de már óvatosan jelzed, hogy elbírnál belőle egy kis repetát. A mintát akartam vinni a zsűrinek, amikor az egyik legjobb barátom erővel lebeszélt arról, hogy nokedlit is rakjak mellé. Nahát a séfek ezt nem tudták megbocsátani. Így egy sima második hely lett belőle.

Király Péter a nap konyhafőnöke és házigazdája egy kicsit tömörebben összegzett

– A főzöcskézők parádésak, az emberek csodálatosak voltak. Az esti bokszmeccsek pedig izgalmas összecsapásokat hoztak. Tökéletes nap lett belőle.

Távirati stílusban a profi boxgáláról. A két főrendező így vélekedett róla:

Kovács Richárd: – Nagyon hálásak vagyunk azért, hogy Vargáné Kajzer Katalin polgármester asszony segítségével lehetőséget kaptunk arra, hogy újból itt rendezhessük meg ezt az eseményt. Már az első mérkőzés előtt éreztük, hogy ez nem egy átlagos este lesz, hanem egy ökölvívó ünnep, és ezt a közönség tette azzá. Hálásak vagyunk nekik a szurkolásért. Ezen az estén egy új fiatal versenyzőnket is bemutathattuk a közönségnek, aki egy szép győzelemmel ajándékozott meg bennünket.

Rozman István: – Örömmel jöttünk ide Nagyvenyimre, mert ez egy kellemes helyszín, minden együtt van a zavartalan lebonyolításhoz. A széksorokban nem nézelődők, hanem érdeklődő szurkolók ültek, akiknek köszönjük az érdeklődésüket és a biztatásukat. Ezen az estén tizenöt mérkőzést állítottunk a ringbe. A hazaiak mellett szerb, szlovák ökölvívók is helyet kaptak. Mindannyian jól odatették magukat, megvoltak az izgalmas pillanatok is. Elégedetten zártuk ezt az estét.

Vojnic Tunic Vlatko (b) és a győztes Polster Tamás „Psycho” (j)

Fotó: Balogh Tamás

A főmérkőzés hőse Polster Tamás „Psycho” a rajongói és a fiatalabb ökölvívók tekintetének a kereszttűzében is módszeresen hangolódott az összecsapásra.

– Szeretek Nagyvenyimen a ringbe lépni, mert jó eredményeim születtek ezen a helyszínen. Ez egy felhozó mérkőzés volt, amit az ellenfelemmel, a szerb csapat edzőjével, Vojnic Tunic Vlatkoval vívtam. Mindkettőnk számára egy nagyon fontos esemény volt, a távolabbi céljaink elérése érdekében. Keményen és sportszerűen harcoltunk. Az összecsapást egyhangú pontozással nyertem meg, amire büszke vagyok. Köszönöm a segítő stábomnak a szakmai munkájukat, ahogy az ellenfelemnek is, hogy ilyen ragos versenyzőként vállalta az összecsapást. Egyúttal sikert kívánok neki a következő meccsére!