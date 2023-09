Mitől is lesz ez a rendezvény igazi kavalkád? Mert ez egy olyan közösségi programnak ígérkezik, ahol a gasztronómiai jelenségek illata, és íze elvarázsolja majd a programra kilátogatókat. A jelentkezőket, és a helyfoglaló bográcsozókat kilenc órára várják, csakúgy, mint a palackokkal a versenyre érkezőket.

Délelőtt a sport jegyében is jól telhet az idő, hiszen bringás és rolleres nevezők a gyakorlásra, valamint a gyorsulási versenyekre a Pumpapályán kapnak lehetőséget. 11 órától egy kis zumbázásra kapnak csábítást az érdeklődők, Zumberától. 12-től megkezdődhet a kulináris kalandozás a bográcsok körül. Mellettük egy profi társulat: a Vigadó étterem főztjét is választhatják az ínyencek. A Lara mesék társulat műsora is ekkor kezdődik a színpadon!

13.00-tól a zsűri elkezdi rangsorolni őket a főzőverseny elkészült ételeit. 13.0Ezzel párhuzamosan a Meduza Dance Crew, egy dunaújvárosi moderntánc együttes mutatja be a műsorát. 13.30-tól Csordás Ákos az X- Factor IV. legjobb férfihangját hallhatjuk a színpadról. 14.30-tól az eredményhirdetéskor kiderül, hogy kik lesznek a versenyek győztesei és a helyezettjei. 15 órától egy könnyűzenei csemege következik: Horváth János, Dagi, a gitárvirtuóz vezetésével a Gipsy Kings Experiensce Feat: Milán muzsikál majd. 17 órától egy szigorú hangvételű program kezdődik: a Profi Boksz Gála összecsapásai a tornateremben. A Konyhafőnök és a házigazda az Éjjel –nappal Budapestből és Konyhafőnök VIP-ből ismert Király Péter lesz!