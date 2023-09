A Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet egyik leglátványosabb feladata az őszi avargyűjtés. A városi másfél millió négyzetméternyi terület lombtalanítása közel nyolcvanmillió forintba kerül majd. Mezei Zsolt városüzemeltetési alpolgármester arról tájékoztatott az önkormányzat honlapján, hogy minden évben költenek a gépparkjukra, újakat vásárolnak, felújítanak. Egy szezon során minimum ötször mennek körbe a városon. A rendszer most úgy épül fel, hogy négy géppel szedik a leveleket a szabad területeken, a DHHF munkatársai pedig kézi erővel a járdákat, parkokat takarítják. Az idei évben is terveznek közösségi levélgyűjtést, többször is és több helyen.