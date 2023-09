A döntési munka során elhangzott, hogy az önkormányzati intézmények működésének folyamatos biztosítása érdekében a gazdálkodási év második felében a Gazdasági Főosztály Költségvetési és Pénzügyi Osztálya felülvizsgálta az egyes szervek költségvetését, melynek során az alábbiak szerint szükséges az egyes intézmények előirányzatait megemelni. A Dunaújvárosi Óvoda: 250 millió, a Bölcsődék igazgatósága 95 millió, a József Attila Könyvtár:15 millió, GESZ: 110, 9 millió, az ESZI 80 millió, az Intercisa Múzeum 11 millió, a Egészségmegőrzési Központ 4 millió, az Útkeresés Segítő Szolgálat 10 millió forint költségvetési előirányzat-emelésben részesültek. A testület döntött arról is, hogy az MMK költségvetési előirányzatát is módosítja, jelesül 4 millió forinttal megemelik azt, a megnövekedett költségek fedezésére.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Régi-új igazgató

Az Intercisa Múzeum igazgatójának a vezetői megbízatása 2023. december 31. napjával lejár. A területi múzeum vezetőjének megbízása előtt a kultúráért felelős miniszter véleményét előzetesen ki kell kérni. Az állásra pályázatot egyedül Farkas Lajos, az intézmény jelenlegi vezetője nyújtott be. A képviselő-testületi szavazás előtt szót kért és elmondta, hogy ez lenne az utolsó ciklus, ha megválasztják, ezt kitölti, de utána nyugdíjba vonul. Szólt a múzeumi dolgozók arcpirítóan alacsony fizetéséről és arról is, hogy az intézményben zajló korszerűsítési munkák minősége hagy némi kívánnivalót maga után, hiszen ebből kifolyólag beázás keletkezett az épületben. Továbbá előre vetítette, hogy ha az idei télen is minimum hőmérsékleti korlátozást kell bevezetni a tavalyihoz hasonlóan, és az alacsony lesz, akkor az állandó kiállítás anyaga kerül veszélybe. Felszólalása után a testület szavazott és ezzel kinyilvánította, hogy 2024. január 1- jétől 2028. december 31-ig Farkas Lajost kívánja megbízni az Intercisa Múzeum igazgatói feladatainak ellátásával.

Megbízások

A képviselők döntöttek egy a Kossuth Lajos utcában található lakás pályázati úton történő elidegenítéséről. A pályázat postára adásának határideje 2023. augusztus 20. volt, a kiírásra egy pályázat érkezett, az ajánlott vételár 9,5 millió forint volt.

A közgyűlése úgy határozott, hogy a kerékpáros pumpapálya létesítése Dunaújvárosban projekt keretében a munka kivitelezésével a legkedvezőbb ajánlatot adó Görpark Kft.-vel köt szerződést. Az ajánlat bruttó összege 43,4 millió forint.

A testület jóváhagyta az önkormányzata és a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. között létrejött, a határozat köztisztasági szolgáltatás nyújtására vonatkozó egyedi szerződést, s erre e 2023. július 01. napjától 2023. december 31. napjáig terjedő időszakra bruttó ötmillió forintot biztosított.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Téli szünet és két sürgősségi indítvány

A közgyűlés úgy határozott, hogy a Polgármesteri Hivatala 2023. évi munkarendjében 2023. december 27. napjától 2024. január 1. napjáig 3 munkanap igazgatási szünetet rendel el. Az igazgatási szünet időtartama alatt a polgármesteri hivatal ügyfélfogadást nem tart.

Sürgősségi indítványként szerepelt a közgyűlésen, hogy az önkormányzat rendeljen meg faktorszolgáltatást a K&H Faktor Zrt.-től. Ennek keretösszege 1,8 milliárd forint. Végül a testület egyhangú szavazással döntött arról is, hogy javaslattal élnek a pénzügyminisztérium felé, hogy a döntéshozó mérsékelje a kötelezően befizetendő szolidaritási adó mértékét. Kérik ezt azért, mert mint elhangzott a Dunaferr felszámolás alatt van és ezért onnan sem iparűzési adó, sem építményadó nem folyik be határidőre. Ez a várt összeg pedig meghaladja a szolidaritási adó mértékének a felét. A közgyűlési felterjesztésben a szolidaritási adó felére való csökkentését kérelmezték. Ezekkel a témákkal később bővebben foglalkozunk majd hasábjainkon.

A képviselők a zárt ülésen a Dunaújvárosért Díj odaítéléséről döntöttek.