P. B.: – E két polgár védett sírhellyel rendelkezik Dunaújvárosban. Ez egy országos hatezres keret, a Nemzeti Örökség Intézet virtuális katasztere, amibe az ország kiválóságai tartoznak kulturális, társadalmi és művelődési téren. Azt gondoltuk, hogy ezt a két évfordulót egy emlékévvel, eseménysorral tesszük emlékezetessé. A maguk korában kiemelkedően elismert, sikeres alkotók voltak, és illik tudni – úgy vélem, Dunaújvárosban különösképpen –, hogy ők a mi polgáraink voltak. Fontos az életművüket úgy bemutatni, hogy azt mindenki megismerje. Ennél nagyobb esély, mint most, még nem volt. Az Intercisa Múzeumban már volt egy Pentelei Molnár János-kiállítás, ahol harminckét festményt láthattunk. Már annak is döbbenetes hatása volt. Most legalább 62 festményt fogunk tudni kiállítani jövő március elsején a Rudnyánszky-Mondbach Látogatóközpontban. Ennek a nagy része – ötvennél több kép – egy magángyűjtő felajánlása, akit sikerült meggyőzniük a városvezetőknek, továbbá a térségi gyűjtők magántulajdonában lévő festményeket is be tudtuk vonni. Nem mindenki fog hozzájárulni, hogy a nevét is kiírjuk, de mi nagy büszkeséggel ezt szívesen megtesszük. Ez a kitűzött célunk. Azért terveztük kora tavaszra, mert ekkor vannak meg a feltételek, és a látogatóközpont is megnyílhat addigra és berendezhető. Azon leszünk, hogy ezt a méltó helyszínt ezzel a rangos kiállítással ki is töltsük, és egy kellő időszaknak is találom a március 1. és május 31. közöttit. Egyébként ez befoglalja Pentelei Molnár János születési dátumát, május 8-át. A másik kiállítás Rosti Pál fotográfiáiból november 1-jén nyílik, és december 15-én zárul. Itt abszolút újdonságokkal fogunk tudni előállni. A felkért kurátor, dr. Lengyel Beatrix, a Magyar Nemzeti Múzeum fotótárának az igazgatója, tehát szakértője is ennek a kérdésnek, ugyanis ott őrzik Rosti Pál legteljesebb albumát. A két kiállítás mellett mindkettejük sírhelyét is helyre kell állítani, nem is akármilyen szinten. Pentelei Molnár János Dunapentelén született és Pesten van a Fiumei úti sírkert művészparcellájában eltemetve. Már bekértük az ajánlatokat a helyreállításra, már elkezdődtek a munkálatok és tavasszal mindenképpen meg is akarjuk csinálni. Barkóczi Rosti Pál sírja helyreállításának pedig a városvezetés lesz a gazdája, ez egy elkötelezett ügy. Ez a két védett sír van, és az évfordulóra egy „okoskő” elhelyezését is tervezzük a sírok mellé.

Sz. L.: – Majdnem váltják egymást a szellemiség stafétájában is, mert három-négy év van Rosti Pál halála és a Pentelei Molnár születése között, és mindkettejüknek nagyon rövid élet adatott, de abban tudtak maradandót alkotni. Rosti Pál negyvennégy, Pentelei negyvenhat évet élt mindössze. Ahogy rendezgettem az eddig összegondolt lehetőségeket, arra jöttem rá, hogy csoportokba lehet rendezni a tervezett eseményeket, és az összest egy „K” betűvel kezdődő gyűjtő fogalomba tudom rendezni. Környezetünk, kiadványok, kiállítások, kitüntetések, kalandok, koszorúzások (ünnepek), koncertek, közoktatás, kapcsolódások, küzdelmek. Vannak olyan részei a tervnek, amit biztosan meg tudunk csinálni, vannak olyanok, amikben aktív előkészítő munka folyik, de nem biztos, hogy megvalósul, vagy inkább nem biztos, hogy ebben az évben valósul meg. Az első ilyen a környezetünk, amiben a sírok rendbetétele is benne van, illetve ide tartozik a kúria felújítása is, ami helyszínként is funkcionál majd, egy Rosti Pál életével kapcsolatos anyag is kerül ide, és a Pentelei Molnár János-kiállítás is elsőként ide kerülne márciusban. Vélhetően sokan fogják majd látni, erre majd egy mozgalmat is indítunk. Tervben van egy Pentelei Molnár János sétány kialakítása a Szalki-szigeten száz körtefával, amit a fent említett gyűjtő ajánlott fel, és egy emlékkő is kerülne a sétányra. A nyomvonalról most egyeztetünk a város vezetőivel. Mindkettejük szobrot érdemel, de hogy hol, mikor és miből, az egy távolabbi cél. Kiadványok: Pentelei Molnár Jánosról az egyik leszármazottja írt egy használható könyvecskét, ennek egy reprint kiadására mindenképpen szeretnénk sort keríteni, és Kincses Károly Rosti Pálról írt monográfiája is megérdemelne újranyomást, ez nem biztos, hogy belefér ebbe az évbe. A gyűjtő ajánlott egy színes kiállítási katalógust a Pentelei Molnár képekről, ami jól kiegészítené a monográfiát. A kiadványok közé sorolom, hogy a tematikus kalandtúra-tervezetünkről egy füzetet fog írni Bertalan, közösen Horváth Tamással, ezt is szeretnénk kézbe adni már a tavaszi időszakra. Ez egy tematikus kalandtúra lesz egyébként, amit alaposan kidolgoztunk, és akár az online verzió alapján bárki, még kerekes székkel is végig tudja járni ezt az öt kilométert a Pentelei szülőháztól Pálhalmáig, Rosti Pál kastélyáig.

A két nagy kiállításon kívül lesz még más tárlat is?

P. B.: – A Pentelei Molnár János-kiállítás és egy Rosti-anyag a kúriában, a Rosti Pál-kiállítás a Kortárs Művészeti Intézetben lesz, ahol mind a 47 általa alkotott és fennmaradt alkotást szeretnénk közszemlére tenni, és ahol egy Rosti Pál-díjas kortárs képzőművészeti kiállítás is lesz, amelynek kurátora Fisli Éva történész-muzeológus, a Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtárának munkatársa lesz. Ott valószínűleg levetítjük majd Rosti Pál A meg nem írt memoár című színi előadásának felvételét is. A Szitányi-kápolnában Kronászt Margit segítségével sikerül egy helyismereti anyagot összeállítani és látogathatóvá tenni, még ha csak alkalmi kinyitással is. A kistemető kápolnájában egy fantasztikus kiállítás lesz, de maga a kápolna is különleges hangulatú. Tervezünk egy kiállítást Bahget Iskander Kossuth-díjas fotóművésznek is, aki a Rosti Pál fotóklubból indult, amikor a főiskolán itt diplomázott.

Sz. L.: – Az vélhetően csak jövőbeli terv, hogy Rosti Pál Fotóklubban Hajdu Gyuri bácsi által egykor gondozott, kétéves ciklusban ismétlődő országos pályázati tárlat is felelevenedjen. Szintén későbbi terv, hogy vándor anyagokat készíttetnénk mindkettejükről, amit vármegye-szinten közintézményekbe, elsősorban iskolákba el lehet vinni majd. Ugyancsak jövő, de mivel Rosti nagy rózsatermesztő volt, egy nagy rózsakiállítást is össze lehetne hozni valahol.

– Kik kaphatnak kitüntetést?

Sz. L.: – Egyik célunk a Rosti Pál plakett odaítélése városi szinten, másrészt a Rosti iskolának volt egy Rosti plakettje éveken keresztül, amit egy diáknak és egy tanárnak adtak, amit jó lenne feleleveníteni. Szintén jövő, hogy egy Pentelei Molnár János képzőművész életműdíjat alapítsunk a városban, mert hasonló nem létezik, és most tudnánk vagy húszat felsorolni, akik ezt megérdemelnék. Ugyancsak szeretnénk egy helyi Barkóczi Rosti Pál komplex életműdíjat, amelynek odaítélésében a szakmaiság, a művészetekhez való kapcsolódás és a testgyakorlás is szempont lenne. Ezekhez már csak a pénzügyi hátteret kell kiegészíteni.

– Milyen kalandokra lehet számítani?

P. B.: – A kalandtúráról már beszéltünk. Rosti Pál emlékevezéseket három szinten képzeljük el. Az egyik, hogy az öbölben a helyi sárkányhajósokkal együttműködve lehetne iskolák közötti versenyeket rendezni. Birly István nevű unokatestvérével eleveztek Rotterdamtól Budapestig egy nagy csónakkal, amit Birly naplószerűen meg is írt. Ennek emlékére minimum Budapestről Pentelére, vagy akár Paksra egy túrát szeretnénk szervezni. Olyat is elképzeltünk, hogy a végén a lampionosok bevonulnak a vízről és a sátor alatt díjazás lesz, ahol a Birly-könyvet feldolgozva gyerekek jeleneteket fognak előadni az Ádámok-Évák mintájára. Nagy terv, hogy egy emlékestet tartsunk, amin műholdas felvételekkel követve, a napló szövegeivel idéznénk fel ezt a nagyszerű utat. A kalandok sora egy Rosti ötpróbával egészül ki, ami lovaglásból, evezésből, talicska-szlalomból, fotózásból és zenélésből, vagy szellemi totó kitöltésből állna.

– A következő K a koszorúzások, ünnepségek.

Sz. L.: – Értelemszerűen koszorúzás az emléktábláknál születési és halálozási dátumok környékén. A kiállításnyitók és zárók mindenképpen ebbe a kategóriába tartoznak. Dolgozik a Pentelei iskola azon, hogy Pentelei Molnár János nevét visszavegyék. Ide soroljuk még a díjátadásokat is.

– Jön egy izgalmas tétel, a koncertek.

Sz. L.: – Miután nagy zenebarát, Liszt, Wagner személyes barátja, koncertjeinek szervezője, bemutatóinak életre hívója is volt Rosti Pál, nem beszélve arról, hogy már édesapja és ő is a fővárosi operának és más dal-intézményeknek volt kurátora, intendánsa, mindenképpen dukál Liszt, Wagner művekből egy emlékkoncert, amire már a zeneiskolát és a Vegyeskart is rávettem, hogy valamikor jövő ősszel létrejöhessen. Ennek méltó párja lehetne egy orgonahangverseny a római katolikus templomban más fellépőkkel kiegészítve. Létezik a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának egy Zenélő Magyarország akciója, amire szeretnénk pályázni, ugyanis a Mondbach-kúria udvarán felállított szabadtéri színpad megfelelhet az ő követelményeiknek. De megfordultak a fejünkben a tatai katonazenészek is, akik már többször jártak a városban muzsikálni.

– Hogy jön ide a közoktatás?

Sz. L.: – Szeretném érettségi tételekbe emelni ezt a két személyt, mert erre van lehetőség magyarból, történelemből, rajz és műalkotások elemzéséből egy helyi vonatkozású téma belekerüljön. Az iskolák szoktak élni ezzel a lehetőséggel, jó lenne, ha most rájuk fókuszálnának. Már előtárgyalásokat folytattam a rektorral arról, hogy az egyetemi tananyagba is beemeljék őket például a médiaszakosoknál. Akár az emlékév eseményeinek a dokumentálására, vagy a hozzájuk kapcsolódó anyagok készítésére vonatkozna. A Duna menti Regionális Népfőiskola egy Pentelei Molnár János – Barkóczi Rosti Pál akadémiát, konferenciát szeretne szervezni, ahová neves kutatókat is meghívnának.

2023.08.09. Szmodics László, Pálinkás Bertalan Rosti Pál és Pentelei Molnár János kiállítást szervez Dunaújváros Fotós: Szabóné Zsedrovits Enikő SzZsE Dunaújvárosi Hírlap DH

Fotó: Szabone Zsedrovits Eniko

– Kikkel kellene kapcsolódni?

P. B.: – A József Attila Könyvtár olvasópontot alakítana ki a róluk és tőlük fellelhető dolgokból. A Bartókban a Meg nem írt memoár felvételét vetítenénk le, esetleg fel is újíthatnánk. Ide tartozik az említett Ádámok és Évák jellegű előadás is, no és a médiajelenlét minden rendezvényen.

– Nagyok a küzdelmek?

Sz. L.: – Ide tartozik a már említett iskolák közti vetélkedés, a versenyevezés, és szeretnénk diákok számára fotópályázatot, esetleg portré- vagy csendéletfestő-versenyt rendezni. Mindezek mellett ide tartozik a kettejük életéről, életművéről szóló csapatverseny közép- és általános iskolák számára. A Rosti-vetélkedő már egy létező hagyomány, ezt kiszélesítenénk az évfordulónak megfelelően, kiterjesztve az általános iskolákra, és a névviselő iskolák rendeznék értelemszerűen.

P. B.: – Van egy körülbelül ötvenperces anyag, a Rosti Pál: Úti emlékezetek Amerikából kalandrészeiből válogatva, amit én állítottam össze, amire akkor Csadi Zoltán művészeti igazgató igent is mondott, de a Covid alatt ezt félre kellett tennünk. Ez dél-amerikai népi hangulatú, de mai zeneművekből bejátszásokkal összekötve egy füzér. Rendkívül gazdag és izgalmas, mert ezekről a hőstettekről mindig visszafogottan fogalmazott. Ez megszervezhető úgy, mint egy diákstaféta, ami mindig bevezeti azt a narrációt, amivel az új fejezet kezdődik.