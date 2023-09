Az augusztusi tűzvész után szeptember elejétől hatalmas esőzések sújtották Görögország középső részét. Magniszía régióban 24 óra leforgása alatt 60-80 centiméter csapadék hullott, amire még nem volt példa azóta, hogy 1955-ben megkezdték az adatok rögzítését. A heves esőzések okozta áradatok gátakat szakítottak át, utakat és hidakat (velük együtt pedig autókat) sodortak el, és hatalmas területek maradtak áram és ivóvíz nélkül. Sokan meghaltak, több ezren veszítették el otthonaikat. A károk felmérése folyamatban van, ami euró milliókban mérhető.

Az összetartozásról és az összefogásról

Papalexisz Kosztasz

Fotó: Balogh Tamás

Papalexisz Kosztasz Beloiannisz polgármestere, aki korábban a település futballcsapatában is játszott, lapunknak elmondta:

- Azon gondolkoztunk, hogy milyen módon állhatunk a görögországi árvízkárosultak mellé a mi szerény eszközeinkkel. A sportot választottuk, amibe a Görög Nemzetiségi Szószólót, Koranisz Laokratiszt is bevontuk és eljött hozzánk a jótékonysági eseményre Görögország nagykövetsége képviseletében Eftihosz Eftihiadis, valamint Agárdi Spyros Bendegúz, a Görög Intézet vezetője is. Büszke vagyok arra, hogy egy különleges labdarúgó mérkőzést szerveztünk és bonyolítottunk le. Ez az összetartozásról és az összefogásról szólt. Ezzel a mérkőzéssel, ha szimbolikusan is, de szolidaritásunkat tudtuk kifejezni az anyaország béli károsultak felé. Sajnos a fölmérhetetlen nagyságú görögországi károkhoz képest a mai jótékonysági bevétel egy csepp lehet a tengerben Azt gondolom azonban, hogy az otthoniaknak érzelmileg sokat fog jelenteni, hogy a külföldre szakadt honfitársaik együtt éreznek velük, és a maguk lehetőségei szerint segítséget próbálnak nyújtani nekik.

A „saját falujában” született Papalexisz Kosztasz magyarként és görögként is helytáll.

- A mi falunk kifejezi a görög és a magyar nép testvériségét hiszen, ha most meg kéne mondanom, hogy melyik vagyok, nem is tudnék válaszolni rá. Mindkettő.

A foci a közös nyelv

Molnár Tibor, Iváncsa polgármestere

Fotó: Balogh Tamás

Jó szívvel csatlakozott a nemes kezdeményezéshez, a beloianniszi jótékonysági futball mérkőzéshez Molnár Tibor, Iváncsa polgármestere is. Ő egyébként a Beloiannisz ALL STARS öregfiúk csapatát erősíti többed magával Iváncsáról. Ha nem ehhez a csapathoz tartozna, akkor is csatlakozott volna ehhez a jótékony közösségi eseményhez. A futball ebben az esetben is egy összekötő kapocs, hiszen a helyieken kívül ismert, egykori válogatott játékosok is eljöttek. A polgármester elmondása szerint, nem az eredmény volt a lényeg, hanem a közös akarat, hogy segítsék azokat, akiknek szükségük van erre, ezzel is szolidaritásukat kifejezve az érintetteknek, az áldozatok hozzátartozóinak. Megfogalmazása szerint „többszáz év” válogatottság volt az ellenfélnél, a több legendával, egykori Fradi játékosokkal felálló Szent István csapatánál, ami az eredményen nem látszott, hiszen nyertek. Ez azonban nem a győzelemről, hanem a barátságról, a közös tenni akarásról szólt.

Szóba került a polgármester edzettségi állapota is, amire nem lehet panasz, hiszen Molnár Tibor a heti egyszeri foci edzés és a hétvégenkénti meccsek mellett napi rendszerességgel fut is. Minden reggel öt kilométer a táv vagy futópadon, vagy a szabadban, az utóbbi időben többnyire az előbb említett módon.

A jótékonysági mérkőzésről

A Beloiannisz All STARS ellenfele a Szent István SE csapata volt, akik az FTC legendás játékosaival „egészültek ki”. Az All Stars elnevezés alatt melegítettek - többek között - Szokolai László, Mucha József, Rab Tibor, Ebedli Zoltán, Nyilasi Tibor fiai, és Kincses Sándor is. A mérkőzés kezdőrúgását Détári Lajos, a magyar legenda, egykori világválogatott és Eszterházi Márton magyar válogatott labdarúgók végezték.

Détári Lajos és Várkonyi Zsolt

Fotó: Balogh Tamás

A mérkőzésre mindkét csapat komolyan készült. Az All Stars legénysége miközben értő módon ugratták egymást, először a kaput igyekeztek körbe lőni. Ebedli Zoltán húsz méterről egy kemény lövéssel lepte meg a bemelegítő kapusát, az elismerő szavakat azonban idejekorán leintette mondván „Ez nagyon rossz volt, bármelyik sarokra kellett volna mennie. Na majd a többit lesd meg!” Szót fogadtam, nem bántam meg.

A Beloiannisz a Vármegyei bajnokság II. osztályában jelenleg a 8. helyen álló csapat erősen respektálta a klasszisokkal fölálló ellenfelét. Jelen sorok írója még a mérkőzés megkezdése előtt meggyőzödhetett az erőviszonyokról. „Szerintem megvernek bennünket” - súgták bizalmasan. Más hazai gólokat is ígért, de a sajátjára nem vett mérget. Aztán az előzetes várakozások mégsem igazolódtak be, hiszen a Beloiannisz végül 2-1 nyert.

A Zöldek az All Stars, a kékek a Beloiannisz csapata

Fotó: Balogh Tamás

Az All Starszosok már az elején emlegették: „de jó ötlet, majd rohanhatunk a húszévesek után.” A valóságban ez úgy zajlott, hogy az „öregek”, amit lehet urasan kipasszoltak, tökéletesen látták, hogy a „labda könnyebben szalad”, igaz nem lőtték be a ziccereiket. A helyi csapat viszont lelkesen hajtott és kétszer be is vette az All Stars kapuját így, ha szorosan is, de győztek.

A Szent István SE nagyon képzett játékosokkal állt ki, akik a BLASZ I.-ben szerepelnek. Ők egy fontos nevelőegyesület, ahonnét a kiemelkedő képességű játékosok utat találhatnak a Ferencváros csapatához.

A jótékonysági találkozó baráti beszélgetésekkel a fehér asztal mellett zárult.