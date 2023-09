A könyvbemutatón Baksay Erika, a Part-Oldalak szerkesztője hangsúlyozta, hogy Irma neve hívószó, hiszen mindenki ismerte, ismeri a városban, a környéken, és bár már két éve nem él, itt van velünk, hiszen a lélek örök. Felfedezhetjük abban a Szabó T. Anna-versben is, ami a kötet nyitó darabja: „Ő volt, van, lesz. A hogyanja titok. / Elment, ahová mindünk menni fog. / A leszből voltba csak a van visz át: / át kell lépni az élet kapuját.” Lukácsi Pál a pillanatnyi lélekállapottal magyarázta a versválasztást, majd arról beszélt, az előző, még Irma által összeállított kötet szerkezetét követte most is. A Dunaújvárosi Hírlapban és a Dunaföldvári Part-Oldalakban megjelent cikkek között számos portré, helytörténeti írás és kisebb szösszenet is található, mindegyik gondos, sokszor éjszakai munka gyümölcse. Irma tevékeny volt, sokat írt, foglalkoztatta a múlt, de élénken odafigyelt a jelen történéseire is. Pali felidézte felesége sokoldalú tehetségét, ami nemcsak a tanításban és a lélekre ható írásokban teljesedett ki, hanem nagyon gyakran a fényképezésben vagy kézműves tevékenységekben, a horgolásban, agyagozásban, tűzzománc-készítésben is. Nem mindennapi ember volt.

A közönség soraiból fölszólalt Csepeli István fafaragó művész, aki kiemelte Irma egyik legfőbb erényét, a hitelességet: „Erre születni kell. Hiteles volt, amit mondott, hiteles volt, amit tett. Alázattal viselkedett a másikkal szemben.” Simon István református lelkész verssel, akrosztikonnal emlékezett Irmára, a kedvességére és mosolyára, arra a szeretetre, ami belőle áradt, s miközben olvasta, az ablakon beszűrődött az esti harangszó:

„Idők töredéke adatik csak nekünk,

Reményt, mosolyt adtál, míg itt voltál velünk,

Minden szavad és betűd áldott hagyaték,

Angyalok közt lakozol, otthonod az ég.”

A rendezvényen közreműködött a Citart duó, azaz Lukácsi Dorka és Bori, Irma és Pali unokái. A szárnyaló énekszó, a citerákból elővarázsolt zengzetes dallamok hallatán egyre erősödött bennünk az az érzés, hogy a művészet ereje összekötő kapocs a fenti és a lenti világ között. Ahogyan az írott szó is láthatatlan kötelék az író és az olvasó között. Irma nyomot hagyott a világban. Családtagjai, barátai, tanítványai, kollégái lelkükben őrzik szavait, ma is hallják fülükben cipője kopogását, derűs nevetését. Gyakran emlegette, hogy a kis herceghez szeretne hasonlítani, aki megszelídíti a rókát, a rózsát. „S ha megszelídítette, fáj az elválás, a búcsú” – írta egyik levelében.

Nem váltunk el, Irma néni! Örökké köztünk élsz!

Szerző: Gajdó Ágnes