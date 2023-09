A rácalmási VAJK Íjász Szakosztály és a Magyar Íjász Szövetség DDR Vezetősége által szervezett, a Dél-Dunaúntúli Régió 3D versenysorozatának fordulójaként is számon tartott rácalmási Sziget-Kupán 28 csapat vágott neki a szombati megmérettetésnek. Tóth Csaba, a verseny szervezője elmondta, idén is minden korosztályból indultak lelkes íjászok és íjászat iránt érdeklődők, azaz kadell (13-14 év), junior (15-17 év), fiatal felnőtt (18-20 év), felnőtt (21-54 év), és veterán (55 év feletti) versenyzők is megmutathatták, mit tudnak.