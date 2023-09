A szombati Jó reggelt!-ben arról írtam, vajon mit tenne az az ember a munkahelyén, aki megütné a sok száz milliós vagy sokmilliárdos lottófőnyereményt, persze szerényen mindezt csak forintban értve. Egyik kolléganőm azt mondta, ő bizony bejönne dolgozni, nem mondana semmit, de biztosan észre lehetne venni rajta a változást. Persze óhatatlanul szóba kerül ilyenkor az is, hogy miután „leszámolt”, mármint az előéletével, mire is költené a főnyereményt. Ugyanez a kolléganőm elmondta, hogy szíve választottja már előre ki is választotta azt az autót és az órát, amit megvenne belőle. Végül is milyen igaza van, időben fel kell készülni a milliók (be)fogadására.