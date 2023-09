A Széchenyi István Gimnázium iskolahetének utolsó két napján a 12. C osztály kampányán, a pártvetélkedőn, valamint az ifjúsági napon vehettek részt a diákok. Csütörtökön délelőtt a „Cápák között” párt kampányolt, ennek során a végzős osztály Sikersztori című kampányfilmjét is levetítették. A négy osztály egytől egyig mindent beleadott a kisfilmek elkészítésébe, mindegyikük szórakoztató, vicces jelenetekkel nyűgözte le nézőközönségét az elmúlt napokban.

Csütörtök délután a pártvetélkedőre is sor került, ennek során a négy végzős párt, azaz a 12. évfolyam osztályainak összecsapását tekinthették meg a gimnazisták. Az intézmény tornatermében tartott esemény kezdetekor az osztályok egyesével vonultak be, hatalmas tapsot kaptak a közönségtől, ezt követően kezdődhetett a harc. A végzősöknek már a kezdetekkor a topon kellett lenniük, hiszen az első feladat során alapos lexikális tudást igénylő kvízkérdésekre kellett választ adniuk, mindezt rendhagyó módon. A választ ugyanis nem bekiabálással adták meg a versenyzők, de még csak nem is jelentkezést vagy gombnyomást követően: tojást kellett törniük a saját fejükön, így válhattak csak jogosulttá a helyes válasz bemondására. Az izgalmak ezután tovább folytatódtak, a végzősöknek ugyanis még számos megpróbáltatás során kellett helytállniuk.

Végül pénteken egy egész délelőttös ifjúsági nappal készültek az iskolásoknak, ezzel zárult idén a népszerű Széchenyi-hét.