Pénteken a folk zenei stílusban tevékenykedő bandákat felsorakoztató Rogues of the Seven Seas, avagy a hét tenger zsiványai nevet viselő sorozat aktuális eseményének a Kaptár ad otthont. Fellép a Raggers (Folk-Indie-Punk), a LochNesz (Celtic-Punk), valamint a Rumproof, a pécsi Folk-„Kalóz”-Metál banda.

Szombaton három együttes is koncertet ad a Kaptárban. Fellép az idén már 16 éves Nova Prospect, amely négy nagylemezzel és számos videóklippel stabil pozíciót vívott ki magának az underground zenekarok között. Továbbá az Everflash név alatt futó modern metál zenekar is zenél majd a közönségnek, az Édenkert című dala A Dal 2023-as döntőjébe is bejutott. Az Everflash klasszikus metal riffeket használ muzsikájában, azokat pedig modern zenei elemekkel vegyíti, így a dinamikus dallamvezetés és az elektronika használata is jellemző a dalokra. A szombati esten a 2018-ban alakult Glasskey is koncertezik majd. A banda első, bemutatkozó nagylemeze (This Is The End Of Who We Are) 2019 áprilisában jelent meg, ezután 2020 és 2021-ben több új dala is napvilágot látott, amelyek mind elérhetőek a nagyobb zenemegosztó platformokon.