A gólya felbukkanásáról a Kertváros korábbi képviselője értesítette lapunkat, ezt követően pedig azonnal autóba pattantunk, hogy közelebbről is szemügyre vegyük a házak között bóklászó madarat. A történésekről Pethes Bálint madármentőt is értesítettük, és miután megadtuk neki a gólya lábán található gyűrűk sorszámát, megtudtuk, hogy a madár a Szegedi Vadaspark lakója volt. Az egyéves gólya a vadasparkban telelt, így hozzászokott az ember közelségéhez, ezért nem ijed meg könnyedén. Pethes Bálint azonban felhívja a környéken lakók figyelmét, hogy a gólyát csak óvatosan közelítsék meg, ugyanis a szelídnek tűnő madár is veszélyes lehet az emberre.

Megtudtuk azt is, hogy a kései fiókákra jellemző a kóborlás, azonban az már nem megszokott, hogy ilyen közel merészkedjenek lakókörnyezetünkhöz. Ebben az időszakban ráadásul a Kertvárosba tévedt gólyának ösztönösen társaságot kellene keresnie, akikkel nekiláthat a költözésnek. Sokszor azonban olyan sérüléseket szerezhetnek a madarak, amiket nehéz észrevenni, ez pedig meggátolja őket attól, hogy továbbálljanak. A madármentő elmondta, az esti órákban közelebbről is szemügyre veszik az állatot, és ha befogják, akkor valószínűleg idén már nem engedhetik vissza a természetbe. Addig is lehetőleg a lakók pórázon sétáltassák kutyáikat, és ne engedjék a madár közelébe.