Először zenére az elsősök vonultak be a tanítóik vezetésével, tapstól kísértve. (Természetesen a mobiltelefonok a magasba emelkedtek, aki csak tehette fotózott, videózott – hiszen mégis csak az első lépéseket tette meg a gyermek az iskola falai között.) Három elsős osztály (a, b, c) indult az idén a Vasváriban. Ezután a jelenlévők közösen elénekelték a Himnuszt, amit követően Gálosfai Tímea intézményvezető megnyitotta a 2023/24-es tanévet. Beszédében a többi között elmondta, most mindenkiben remény, vágyakozás, újult erő, lelkesedés él, és bízik abban, hogy ezek az érzések sokáig kitartanak. Kiemelte, a mostani tanulóknak az is az életük része, hogy a Vasvári hagyományait ápolják. „Érdemes itt lenni, érdemes itt tanulni” – hangsúlyozta az intézményvezető.

Gálosfai Tímea köszöntője után az elsősök rövid műsorral mutatkoztak be, majd a nyolcadikosok üdvözölték a legifjabbakat, akik ajándékot is kaptak a végzősöktől – ez is a Vasvári hagyományok közé tartozik.

A megnyitó a Szózat eléneklésével ért véget.