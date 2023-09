– Augusztus végén indult az a sorozat, ahol minden héten egy-egy terület képviselőit hívtuk meg partnereink közül, lehetőséget kínálva arra, hogy bemutathassák termékpalettájukat az érdeklődőknek. Most csütörtökön két helyszínen is vártuk a résztvevőket. Reggel 7 órától kezdődő eseményünkön a dunaújvárosi üzletünk parkolójában konzultációkra nyílt lehetőségük a jelenlévőknek a gyártók szakembereivel több témakörökben. A festékek kapcsán jelen volt az Akzo Nobel és az Egrokorr Zrt., a szerszámok világát pedig ezúttal a EXC Tools Kft. mutatta be az érdeklődőknek.

Ezen a napon gyakorlati bemutatóval is készültünk, amelyen a Saint-Gobain gyártmányai közül megismerkedhettünk a Rigips legújabb innovációjával a Energoboarddal és a Glasroc X építőlemezzel. Hasznos információkat tudhattunk meg a Weber legújabb hőszigetelő rendszeréről, a Webertherm topDry-ról.

– Az tapasztaltuk, hogy a kivitelezők szeretnek részt venni az ilyen eseményeken. A közvetlen kommunikáció és tapasztalat mindenkinek a munkájában sokat segíthet. Ráadásul az aktív szakembereken kívül ezen a csütörtökön a jövő generáció kivitelezőit is köszönthettük köreinkben a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Hild József Technikum, Szakképző Iskola és Szakiskola diákjai és oktatói személyében.