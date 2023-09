Az egyik helyi sportszer­áruház, valamint a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség „Jót Szívből Dunaújvárosért!” szekciója szervezte meg a tavalyi évhez hasonlóan városunkban az erdei tornapályán és a kapcsolódó területeken ezt a megmozdulást.

Fotó: Ihász Martin

Az időjárás kimondottan kedvezett az eseménynek, amely nagy sikert aratott, hiszen mintegy nyolcszázan húztak kesztyűt, ragadtak szemeteszsákot és választották ezt a programot szeptember 16-án, szombaton a környezet megóvásának érdekében. A lelkes önkéntesek több mint ezer kilo hulladéktól szabadították meg a környezetet. A szervezők elmondták, hogy ez a megmozdulás egyúttal az illegális hulladéklerakás elleni küzdelem is. Az önkéntesek jellemzően lakossági, vegyes hulladékot találtak, de szétdarabolt szekrény, bevásárlókocsi, üres üveg és építési hulladék is került elő a fák és a bokrok tövéből – áll a „Jót Szívből Dunaújvárosért!” szervezet szerkesztőségünkhöz is eljuttatott közleményében.