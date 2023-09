A kezdetekről faggatva Tamástól megtudtuk, egy nyaralás alkalmával látott meg egy óriási angyaltrombitát hatalmas virágokkal. Mivel a különleges tölcséres virág annak idején édesanyja kedvence volt, felelevenedtek a szép emlékek. De őt is lenyűgözte a különleges növény, ezért hazahozott magával egy hajtást, amely aztán megeredt a saját kertjében. Mindez csaknem 7 éve történt már, azóta szinte megszámlálhatatlan növény díszíti kertjét. Elsősorban az itthon kevésbé ismert és elterjedt trópusi fajtákat kedveli, amelyek közül talán a különféle pálmák a legközismertebbek a gyönyörű ágyásokban.

Sok helyről gyűjt magokat, hajtásokat a nyaralások és utazások során. Ugyanakkor rendel és cserél is a közösségi média csoportok adta lehetőségeket kihasználva. A magokból kibontakozó csodák rejtelmeibe kedves barátja, Szép Zoltán kertépítő mester vezette be. Ugyanakkor számos külföldi oldalon, több neves szakemberrel is konzultál az önszorgalomból végzett tájékozódás, tanulás mellett. Kertet ugyanis, csak sok munkával, odaadással és tudással lehet ilyen sikeresen építeni.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Tamás különben, amikor nem paradicsomi kertjében tölti idejét, akkor építkezéseken dolgozik, hiszen szakmáját tekintve kőműves. Tavasztól őszig a megélhetést jelentő munka mellett reggel négykor már a kertben tevékenykedik. Bár saját maga által készített csepegtető öntözőrendszer van minden ágyáshoz vezetve, azért a nagy hőségben még külön is locsolni kell növényeit. Majd ősz végén aztán minden teleltetést igénylő növény bekerül a ház külön erre a célra kialakított részébe.

Egyébként nemcsak díszkerttel büszkélkedhet Tamás, hanem a haszonkerttel is szép eredményeket produkál, például paradicsomból mintegy 180 kilogrammos terméshozamot ért el.

Sok terve van a jövőre nézve, újabb ágyások létesítése mellett kerti bútorokat is szeretne készíteni, hogy teljes legyen az összhang. Ugyanakkor szívesen megosztja a kert szépsége okozta esztétikai élményt másokkal is, szívesen és szeretettel várja Kulcson a kertlátogatókat. Legközelebb e hét vasárnapján, szeptember 10-én reggel nyolc órától bárki megcsodálhatja a trópusi növénykülönlegességeket.