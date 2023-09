A cipőgyáriak azután közös fotók készítésébe kezdtek, kisebb-nagyobb csoportokban, üzemenként leosztva. Volt, aki meg is jegyezte, ő hova álljon, hiszen négy üzemrészben is dolgozott. Az egykori dolgozók meghatottan tapasztalták, hogy az aljakör szinte eredeti állapotban van, sőt, a női mosdók is szinte ugyanolyanok, mint régen, a tükrök azért mások, de csak amiatt, mert más arc tekint vissza rájuk, mint harminc évvel ezelőtt.

A társaság a „gyárlátogatás” után a Táncsics Mihály utcai Csibefalodában – ide negyvenöten jöttek át – nosztalgiázott tovább, azért ott, mert annak helyén volt a gyár központi irodája. Ettek-ittak, beszélgettek, jókat nevettek, sőt, előkerültek olyan fényképek is, amelyek igazi ritkaságoknak számítanak. A végkövetkeztetés az volt, gyakrabban is találkozhatnának a zárt Facebook-csoportjuk (most több mint kétszázan vannak) tagjai.