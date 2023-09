A jeles nap alkalmából tartott ünnepségen Bucsi László a Kórház főigazgatója összefoglalta az elmúlt időszakban elkészült, valamint a még folyamatban lévő projekteket. – Ez a mostani beruházás nagyságát tekintve, financiálisan a leghatalmasabb, ami az elmúlt időszakban elindult a Kórházban – emelte ki Bucsi László. Az infektológiai, a pulmonológiai és az onkológiai osztály, valamint a hozzájuk kapcsolódó ambulanciák kapnak majd helyet az épülő tömbben, amelynek legfontosabb paramétereit is ismertette a főigazgató, írja a feol.hu. A három szintes épületben összesen 112 ágyon zajlik majd a betegellátás, ami egyben azt is jelenti, hogy 64 darab egy- vagy kétágyas, önálló vizesblokkal rendelkező, akadálymentesített kórtermet alakítanak ki. A több mint 16 milliárd forintos kormányzati támogatással megvalósuló beruházás keretében megújul az összekötő függőfolyosó is, amely lehetővé teszi az új tömb közvetlen kapcsolatát a kórház más egységeivel. A folyosó korszerű nyílászárókat és hidegburkolatot kap a festés mellett. A projekthez kapcsolódóan zajlik azoknak az orvostechnikai és informatikai eszközöknek, mobil bútoroknak a beszerzése, amelyek szükségesek az új épület működéséhez, valamint megvalósuló a hotel, a diagnosztika és a szakrendelő épületegyüttesének légtechnikai fejlesztése is.

Nyul Zoltán, az Építési és Közlekedési Minisztérium magasépítésért felelős helyettes államtitkára úgy fogalmazott, a bokrétaünnep egy fontos köztes csúcspontja az építkezésnek, hiszen ez azt jelenti, hogy már látszik a munkálatok vége. Kiemelte, a beruházás keretében egy működő kórházban kell építeni, ami minden érintett részéről türelmet, toleranciát és együttműködést igényel. – Jeles nap a mai Székesfehérvár számára. Ez az épület a mi kórházunk egyik tömbje, ami a fehérvári és a Fejér vármegyei gyógyító munka fontos része lesz – fogalmazott Vargha Tamás, Székesfehérvár országgyűlési képviselője, miniszterhelyettes. Beszédében köszönetét fejezte ki a kormány és a kórház, valamint mindenki felé, aki segítette és támogatta a beruházás megvalósulását.