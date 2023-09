Idén is csatlakozott városunk a szeptember 16 - 22. között meghirdetett eseménysorozathoz. A zárórendezvény az Autómentes nap, itt találkoztunk Petrovickijné dr. Angerer Ildikóval, a polgármesteri hivatal környezetvédelmi vezető-főtanácsosával, akit arra kértünk értékelje a heti programjaikat.

A mobilitási hét egyik állandó eleme nálunk a „Tiszta utcák, tiszta terek” elnevezésű takarítási akció. Mint azt a szakember elmondta, zömében intézmények, szervezetek jelentkeztek a felhívásra, hogy megtisztítják közvetlen környezetüket az eldobált szeméttől. Az önkéntes feladatvállaláshoz a hivatal biztosított számukra zsákokat, kesztyűket, s gondoskodott az összegyűjtött szemét elszállításáról. Természetesen a hivatal környezetvédelmi osztályának csapata sem maradt ki, ők csütörtökön tartották a környezetszépítő megmozdulásukat.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

A szeptember 18-i klímavédelmi akciónapon sok érdekes kísérlettel várták a diákokat a Városháza térre. Készítettek például egy házi vulkánt is: szódabikarbónát, ecetet, piros és sárga ételfestéket töltöttek a már előre elkészített homokvárba. Az anyagok összeöntésével szén-dioxid keletkezik, ettől indult meg a vulkánszerű folyamat. Az üvegházhatást okozó gáz létrejöttét egy lufis kísérlettel is szemléltették, ekkor a szódabikarbónás-ecetes vegyületet egy palackba töltötték, hamar ráhúzták a szájára a lufit, s a gáz magától elkezdte „felfújni” a léggömböt. Volt itt még vizes makettpálya, amikor is hulladékpapírból kis hajókat hajtogathattak a gyerekek, s a pályán megfigyelhették a víz áramlását is.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

A szeptember 19-i hivatali zöld nap is egy állandó program, amelynek során megismerhetik a hivatal környezetvédelmi csoportjának munkásságát az előre bejelentkezett csoportok, a többi közt zajszintmérésről hallhattak új ismereteket, de mikroszkóp alatt vízi élőlényeket is vizsgálhattak.

Aztán szerepelt még a város biodiverzitásról szóló előadás is a heti kínálatban, összekötve egy közös sétával, amelynek során a felső Duna-part érdekes növényeit fedezték fel.

Szeptember 22-én volt az Autómentes nap, amelyre óvodás csoportok, általános és középiskolás diákok is érkeztek. A központi helyszín most is a Vasvári iskola előtti tér volt, ahol a bringával érkezőket kis péksüteményekkel vendégelték meg reggeli gyanánt. Ezen a rendezvényen a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság is képviseltette magát, a kollégáik a többi közt ingyenes BikeSafe regisztrációval várták a gyerekeket, de közlekedésbiztonsági és bűnmegelőzési játékokkal is szolgáltak. Kitelepült a Dunaújvárosi Egyetem is, amelynek standjánál érdekes kísérleteket is mutattak be a fiataloknak. Volt még aszfaltrajzverseny, valamint kerékpáros és rolleres ügyességi pálya a kicsiknek és a nagyoknak egyaránt.