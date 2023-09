Az illetlenség világnapján éppen a helyes illemre hívják fel a figyelmet, hogy a jó modor nem kerül semmibe, de mégis nagyon sokat jelent a hétköznapokban is. Nevezhetjük az illemet magatartási szabályoknak, jó viselkedésnek, udvariasságnak vagy etikettnek, mindegy a megnevezés, a lényeg az, hogy a jó modor soha nem menjen ki a divatból.

Az illemtan legalapvetőbb szabályai

Kezdjük talán a köszönéssel, a napszaknak, illetve a másik fél korának, rangjának megfelelő köszöntés belépéskor, vagy találkozáskor. Ha belépünk egy liftbe, vagy boltba, vagy bárhová, nekünk kell köszöntenünk a már bent tartózkodókat. Amennyiben találkozunk baráttal, ismerőssel, vagy a főnökkel, akkor már bonyolultabb a helyzet, ugyanis nem mindegy, hogy ki indítja a köszönést. Általában a férfi köszön előre a nőnek, a fiatal az idősebbnek, a beosztott pedig a főnökének. Ami a kézfogást illeti, tudni kell, hogy nem kötelező kezet nyújtani, viszont ha a másik fél kezdeményezi, udvariatlanság azt nem fogadni. Íratlan szabály, hogy kézfogáskor mindig a másik szemébe nézünk, ha más irányba réved el a tekintetünk, azzal bizony azt sugalljuk, hogy teljesen érdektelenek vagyunk a partnert illetően. Kézfogással egybekötött bemutatkozáskor a teljes nevünket célszerű mondanunk, még akkor is, ha a másik fél csak a becenevén, vagy épp csak a keresztnevén mutatkozik be. A sorrend megint ugyanaz, mint a köszöntésnél, először a nő nyújt kezet, valamint az idősebb, illetve a magasabb rangú egyén. Ami a tegeződést illeti, három szabályt kell megjegyezni. Szintén az idősebb kezdeményezheti ezt a fiatalabb felé, nő a férfinak és főnök pedig a beosztottnak javasolhatja a tegeződést. Itt nem annyira egyszerű a dolog, ugyanis egy munkahelyen lehet, hogy a rang lesz a döntő, nem pedig a nemi szerepek. Tartja magát az a szabály is, hogy a tegeződés felajánlását illik elfogadni, persze lehetnek olyan élethelyzetek, amikor ez kényelmetlenséget szül, ilyenkor udvariasan lehet jelezni, hogy komfortosabb a magázás a mindennapi kommunikáció során.

A pontosság, illetve a mobiltelefon használata

A pontosság hiánya talán az egyik legbosszantóbb illemtani hiba, amit egy másik emberrel szemben elkövethetünk. Amennyiben más idejét „raboljuk”, azzal kimutatjuk, hogy az ő tevékenységét nem tartjuk megfelelőnek. Persze adódnak mindenki életében olyan helyzetek, amikor bármit is tesz, nem ér oda a megbeszélt időpontra, olyankor a lehető leghamarabb jelezni kell a másik félnek, hogy ne várjon fölöslegesen, késni fogunk, vagy valami előre nem látott dolog közbejött, ezért kénytelenek leszünk elhalasztani a találkozót.

Ami a mobiltelefont illeti, ez az eszköz lassan már a testünk részei lesz, olyan gyakran és olyan sok mindenre használjuk őket. Telefonálunk, üzenünk, böngészünk, fényképezünk, lépést számlálunk, kalóriát jegyzünk fel, egyszóval a telefonunkon keresztül éljük az életünket. Vannak azonban olyan helyzetek, amikor nem illik elővenni a készülékeket. Az étkezőasztalnál, amikor társaságban eszünk, és beszélnek hozzánk, kifejezetten udvariatlan dolog végig pörgetni a mobilon lévő közösségi és híroldalakat. Rendezvényeke, koncerteken, színházi előadás közben, vagy templomban istentisztelet alatt kifejezetten zavaró egy mobil megcsörrenése, nem véletlenül figyelmeztetik a jelenlévőket, hogy az idő alatt kapcsolják ki a készüléküket.

Kérés és hála, valamint belépés egy étterembe

Amennyiben igénybe veszünk egy szolgáltatást, vagy segítséget kérünk, esetleg vásárolnánk valamit, akkor a “Kérem” vagy a “Kérnék szépen” használata, majdhogynem, hogy kötelező. Ez jelzi azt, hogy megadjuk a másik félnek az alapvető tiszteletet azzal, hogy nem követelünk, vagy épp kötelezően elvárunk, hanem kérünk tőle valamit. A kérésnek való elégtételt illik megköszönni. Fontos tudni, hogy étterembe, vagy szórakozóhelyre mindig a férfi lép be elsőként. Ennek több oka is van. Mivel ezeken a helyeken alkoholt szolgáltak fel, régen és ma is, adódhatnak a bent tartózkodók között nézeteltérések, így a férfi azzal, hogy elsőként lép be a helyiségbe, megnézi, hogy biztonságos terepre hozta-e hölgy partnerét. Természetesen manapság jó eséllyel nem fog egy férfi ilyen szituációba kerülni, de ez a szokás, bebetonozta magát az illemtankönyvekbe. Ezek alapvető dolgok, mégis, gyakran elfelejtjük alkalmazni őket, pedig a szabályok nem ismerete nem mentesít azok betartása alól. A magyar udvariasság egyébként híres, ezt nekem többnyire délszláv emberek, sőt hölgyek mondták. Ezért nem csak ma, az illetlenség világnapján, hanem legyen minden nap, az udvariasságé!

