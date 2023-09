A vasárnap tartott börgöndi légi parádén a T28 Trojan típusú sportrepülő pilótája, Rózsavölgyi Vilmos és fia, Árpád vesztette életét. Ahogy arról társlapunk, a feol.hu is beszámolt, a légi jármű a bemutató alatt végzett orsó elnevezésű manőver közben megbillent, elvesztette sebességét, és hatalmas robbanás kíséretében a rendezvényre érkezett parkoló autók közé, a földnek csapódott. Információk szerint a tragédiát megelőző pillanatokban a repülőgép olyan alacsonyan repült, hogy a pilótának már nem volt lehetősége a korrigálásra. A becsapódást a 67 éves tapasztalt pilóta és 37 éves fia nem élte túl, a zuhanás közelében tartózkodók közül pedig hárman súlyos égési sérüléseket szenvedtek, egy kisgyermek könnyebben sérült.

20230910 Székesfehérvár, Börgönd, repülőnap, baleset. Fotós: Fehér GÁbor fG Fejér MEgyei HÍrlap

A repülőnapról mentőhelikopterrel elszállított sérültek közül kettőt a budapesti Honvédkórház égési osztályának kiváló szakemberei láttak el. A feol.hu megkereste a Honvédkórházat, ahol elmondták a portálnak: két főt fogadtak súlyos égési sérülésekkel, mindketten 8 napon túl gyógyuló, másod-, illetve harmadfokú égési sérülésekkel fekszenek az Észak-Pesti Centrumkórház – Honvédkórházban, az állapotuk jelenleg stabil. A Bethesda Gyermekkórházból is érkeztek hírek: a vasárnap hozzájuk szállított gyermeket az intenzív osztályon kezelik, súlyos, életveszélyes állapotban van – tájékoztatta a feol.hu-t a kórház.

20230910 Székesfehérvár, Börgönd, repülőnap, baleset. Fotós: Fehér GÁbor fG Fejér MEgyei HÍrlap

A légi közlekedési balesetek nem gyakoriak, azonban szerencsétlenségek minden évben előfordulnak. Az Építési és Közlekedési Minisztérium Közlekedésbiztonsági Szervezet weboldalán közel 20 év légi baleseteiről nyilvántartott nyilvános információ szerepel. Az adatok áttekintése után kiderült, hogy Fejér vármegyében tíznél is több légi közlekedési szerencsétlenség történt az elmúlt tíz évben, köztük több Dunaújváros környékén.

A KBSZ az ország területén és azon kívül történt kisebb baleseteket, valamint a halálos kimenetelű légi tragédiákat is listázza. Fejérben több enyhe és súlyos sérüléssel járó, valamint végzetes baleset is történt az elmúlt években. Egy évvel ezelőtt, 2022 májusában egy ejtőernyős vesztette életét Székesfehérvár külterületén, amikor nagy sebességgel a földnek csapódott, 2020 szeptemberében egy hőlégballon gyulladt ki leszállás közben, Vál közelében, ekkor egy utas életét vesztette, a másik két utas és a pilóta pedig súlyos sérülést szenvedett. Látási viszonyok romlására hivatkozva 2018 januárjában egy repülőgép pilótája az irányítószolgálatnak jelentette észrevételét, ezután azonban rádiókapcsolata megszakadt, és a radarok kép­ernyőjéről is eltűnt. Később a roncsokat Zichyújfalunál találták meg, a pilóta nem élte túl a balesetet. Egy, a börgöndi repülőtérről felszálló sárkányrepülő 2017 júliusában összetört a levegőben, és a földnek ütközött, a balesetet a légi jármű vezetője és utasa sem élte túl. Dunaújvárosnál 2017 augusztusában történt egy tűzesettel járó szerencsétlenség, amely során egy repülőgép teljesen kiégett, ekkor személyi sérülés nem történt. 2014 májusában a dunaújvárosi repülőtér közelében egy légi jármű lezuhant, amelynek során a fedélzeten tartózkodó két személy életét vesztette.

A KBSZ weboldalán felsorolt, rendellenes földet éréssel járó szerencsétlenségek okai változatosak: visszavezethetők azok a pilóta gyakorlatlanságára, különféle meghibásodásokra, és karbantartás során nem észlelt problémákra is.

A vasárnap délután bekövetkezett tragikus baleset vizsgálatának eredményére akár hónapokat is várni kell majd, azonban a műszaki hiba valószínűsége nem kizárható, ugyanakkor a pilótahiba is elképzelhető.