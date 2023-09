Az ütközetben a nagyvezír is elesett. Ez a csata volt a török hódoltság alatti magyarországi területek visszafoglalásának egyik legjelentősebb és legvéresebb csatája. A török hadsereg a francia haditechnikai segítségnyújtás ellenére sem tudta kellőképpen elsajátítani a nyílt ütközetben szükséges harcvezetési és harcfegyelmi szintet. Ezt használta ki a zseniális hadászati képességekkel megáldott Savoyai Jenő herceg, keresztény serege megalázó vereséget mért az oszmánokra Zentánál (ma város a Vajdaságban). Ezzel a csatával ért véget a közel 15 évig tartó háború, az európai keresztény összefogás megdöntötte Magyarországon a török uralmat, majd elkezdődtek a béketárgyalások a törökkel, amelyek az 1699-ben megkötött karlócai békéhez vezettek. A zentai csata egy fordulópont volt nemcsak Magyarország, hanem egész Európa történelmében, mert ez az ütközet után, már a törökök nem voltak képesek újabb támadó hadműveletre.

Török támadással kezdődtek az események

II. Musztafa török szultán 1697. június 17-én 100 ezer főnyi haderővel megindult Magyarországra. Bécs a szultán tervét úgy szerette volna meghiúsítani, hogy a Rajna menti és spanyolországi hadseregét átcsoportosította és gyors ellentámadásokat indított a török ellen, ami csak részben sikerült. I. Lipót császár nem volt megelégedve a csapatmozgásokkal, ezért 1697.július 5-én az itáliai hadszíntérről visszatért Savoyai Jenő herceget nevezte ki a török ellen küzdő erők főparancsnokává. A szultán úgy döntött, hogy a török fősereg a Dunán átkelve Erdély, illetve Felső-Magyarország irányába indít támadást. Savoyai Jenő herceg azonnal az ellenség nyomába szegődött, és szeptember 10-én már Óbecsén volt, mintegy 17 kilométernyire a török tábortól. A törökök Zentánál, francia hadmérnökök segítségével hajóhidat építettek ki a Tiszán és azon folytatták az átkelést. Miután Savoyai erről értesült, úgy határozott, hogy átkelés közben fogja megtámadni az oszmán sereget. Az osztrák fővezér terve sikerrel járt, ugyanis miután a keresztény seregek beérték a törököket, szinte azonnal harcba is bocsátkoztak velük. Az összecsapás legfontosabb eredménye, a török lovasság vezetőjének, Dzsefár pasának az elfogása volt. Az ő vallomása során kiderült, hogy a szultán néhány ezer lovassal már átkelt a Tiszán, viszont a nehéztüzérség még a túlparton várakozott. Savoyai azonnal felismerte a kínálkozó alkalmat, mivel a török gyalogság jelentős része még nem volt a sáncok mögött, ezért számára ez volt a legjobb alkalom a támadásra.

A csata sorsa eldőlt, Savoyai győzött

Savoyai Jenő herceg csapatainak létszáma mintegy 40 ezer fő volt és 60–70 ágyúval rendelkezett, míg a török had létszámát kissé eltúlozva 150 ezerre becsülték jelentős számú tatár lovassággal, ami azonban nem bírta volna ki nyílt mezőn az osztrák és magyar lovasság erejét. A török lovasság parancsnokságát ekkor Thököly Imre vette át, aki még némi kuruc lovassággal is támogatta a szultánt. A sereg hadrendbe állása délután 5 órára befejeződött. A herceg 44 ágyúja a sáncot és magát a hídfőt támadta. A török lovasság a vízparton igyekezett kitörni, de a keresztény dragonyosok meghiúsították ezt a vállalkozást, sőt áttörtek a török védelmi vonalon, a hídfő felé nyomulva megakadályozták a török csapatok menekülését. Az oszmánok többször próbálkoztak kitöréssel, de próbálkozásaik sorra elbuktak. A szövetségesek fölényét látva Elmas Mehmed nagyvezír egy lovashadtesttel megtámadta a keresztény balszárnyat. A támadás ez esetben is elbukott, ráadásul a török lovasságot üldöző csapatoknak sikerült benyomulniuk a hídfőbe. A török lovasság a másik oldalon is próbálkozott kitöréssel, de az ellenséges tüzérség hamar megálljt parancsolt a támadásnak. Savoyai Jenő a centrumban elhelyezkedő gyalogság egy részét átvezényelte a balszárnyhoz. A siker teljes volt, a török védelemben totális zavar támadt. Ezt kihasználva a centrumban várakozó gyalogság megrohamozta a sáncokat, és az időzítés ismét tökéletesen

sikerült. A sáncokon hatalmas kézitusa kezdődött, a csata utolsó szakasza hatalmas vérfürdőbe torkollott. Thököly Imre is bennrekedt a hídfőben, és csak úgy sikerült megmenekülnie, hogy halottnak tette magát, majd az éj leple alatt átúszott a túlpartra és néhány hű emberével a szultán után menekült Temesvárra.

A veszteségek

A török sereg nagy része úgy próbált megmenekülni, hogy megpróbáltak átúszni a Tiszán, de nagy részük a vízbe fulladt, vagy a lövészek golyói végeztek velük.

Savoyai Jenő csapatai meglepően kevés, összesen 699 elesettet és 1934 sebesültet veszítettek, ezzel szemben a török oldalon nagyjából 20–30 000 halottal számolhatunk. Elmas Mehmed nagyvezírt, továbbá számos béget, az anatóliai és a boszniai pasát, a janicsár agát és több magas rangú főtisztet is a harctéren érte a halál. A zsákmány is hatalmas volt.160 ágyú, tízezer megrakott szekér, több tízezer vágómarha, rengeteg zászló, lőszer, élelmiszer mellett a szultán hadipénztára, pecsétje, kardja, és ezüstkészlete is a keresztények kezébe került. Maga a szultán miután végignézte serege vereségét, elmenekült Temesvárra. A zentai győzelem jelentős változásokat eredményezett, nem sokkal később angol közvetítéssel béketárgyalások kezdődtek a Habsburg és a Török Birodalom között, amely végül elvezetett a karlócai békekötéshez.

Az említett békeszerződés értelmében az az oszmánok átengedték az osztrákoknak Magyarország nagy részét, Erdélyt és Szlavóniát.