Törvényi előírás, és saját érdek is a házszám megfelelő feltüntetése az ingatlanokon. A házszámtáblát az ingatlan tulajdonosának az utcafronti kerítésen vagy az épület közterületi homlokzatán, a közterületről látható helyen kell elhelyeznie. Ennek elmulasztása akár 150 000 Ft-os bírsággal is járhat, és megnehezíti a mentősök, tűzoltók, rendőrök és a postások munkáját is - fogalmazott közleményében a székesfehérvári önkormányzat.

Amint kiemelik, "a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szerint minden házszámmal ellátott épületen a tulajdonos feladata, hogy feltűntesse a házszámot. A tábla beszerzéséről, kihelyezéséről, szükség szerinti cseréjéről és pótlásáról is az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni. A házszámtáblát az ingatlan tulajdonosának az utcafronti kerítésen vagy az épület közterületi homlokzatán, a közterületről látható helyen kell elhelyeznie. Amennyiben ez nem lehetséges, úgy a házszámtáblát az ingatlanon bárhol, az utcáról látható helyen kell elhelyezni."

50 ezer forintig terjedő helyszíni bírság, illetve 150 ezer forintig terjedő közigazgatási bírság is kiszabható arra, aki nem tartja be, nem teljesíti ezt a kötelezettséget. Elsősorban azonban nem a büntetés elkerülése a fontos, hanem az, hogy a jól látható, olvasható házszámmal a mentőknek, tűzoltóknak, rendőröknek és a postásoknak is segítünk a gyors tájékozódásban.

Forrás: feol.hu