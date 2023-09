Egy aranytoll és ami mögötte van

Az Országos Magyar Vadászkamara Fejér Vármegyei Területi Szervezete idén „Fejér Vadász Aranytoll” díjat alapított, amelyet először – kiemelkedő újságírói tevékenységének elismeréseként - Szente Tündének adományozott. Tünde díja több, mint egy díj. Általában a díjak egy produktum tárgyiasult formái. Ezek mögött azonban mindig élettel teli teljesítmények vannak. Tünde nem csak írja, hanem éli is azt az életet, amelyről tudósít, amelyet időről – időre megörökít nekünk, olvasóknak. Felkészülten, szeretettel, „konyhakészen”. Ahogy azt egy avatott vadásztól elvárhatjuk. De nem csak a vadászatban jártas, otthon van a gasztronómiában, a befőzésben és a főzésben is. Az ökoszisztémák nagy tisztelője, követője. Tündét régóta, iskolás korom óta ismerem, mint egy évtizede lapunknak is rendszeres szerzője. Most egy pillanatra megállva gratulálunk neki olvasóink nevében is, kívánva neki további sikereket, vadászélményeket, amelyeket megörökítve továbbra is várunk a duol.hu-ra és a Dunaújvárosi Hírlapba!

Várkonyi Zsolt