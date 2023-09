A HCEMM által az MTI-hez eljuttatott közlemény szerint az idegsejtek elektromos jelek formájában kommunikálnak egymással, létrehozva ezáltal a központi idegrendszer bonyolult hálózatát, amelynek köszönhetően képessé válunk érezni, gondolkodni, emlékezni. Az emberi populáció 15-20 százalékát - nagyobb részben a nőket - érintik azok a betegségcsoportok, amelyek közvetlenül a központi idegrendszert támadják, legyen szó depresszióról, poszttraumás szindrómáról, epilepsziáról.

A koronavírus-járvány 25 százalékkal növelte az érintettek körét, így fókuszba kerültek azok az eszközös terápiákat célzó kutatások, melyek hatékonyabb megoldásokat nyújthatnak a pszichés megbetegedések kezelésében. Magyarországon a depresszió kezelése és megelőzése népegészségügyi prioritás, hiszen egy 2017-es felmérés szerint a magyar lakosság mintegy 10 százaléka szenvedett e betegség valamilyen formájától.

Berényi Antal, a Szegedi Tudományegyetem docense, a HCEMM egyik nemzetközi kutatócsoportjának vezetője munkatársaival egy új megközelítés kifejlesztésén dolgozik, melyről már a Nature Communicationsben is jelent meg publikáció.

Mivel a központi idegrendszer elektromosságon alapszik, így célzott elektromos jelekkel közvetlenül be lehet avatkozni annak működésébe. A kutatócsoport által felállított új megközelítés szerint nem törölni kell az agyból a traumás emlékképeket, hanem felülírni azokat pozitív élményekkel.

Berényi Antal kifejtette, az agyban alvás során történik meg a memóriaáttöltés, vagyis az emlékképek ilyenkor kerülnek át a rövid távúból a hosszú távú memóriába. Ha be lehet avatkozni az áttöltés fázisába azáltal, hogy az agy jutalomközpontját stimulálják elektromos jelekkel, akkor pozitív élményekkel felülírhatók a traumás emlékek. A kísérleti fázisban lévő eljárás nagyon biztató. Az elektromos jelek besugárzásán alapuló eszközös terápia révén azonnali hatás érhető el, és a gyógyszerek mellékhatásai is kizárhatók.

A kutatók vizsgálták, hogy az eszközös terápia során elért eredmények milyen hosszan oldják a páciensben a szorongást, és megállapították, hogy míg a pszichoterápiás kezelések csak rövid távon képesek hatni, a gyógyszerek pedig komoly függőséget is okozhatnak, addig az elektromos jelek besugárzásán alapuló új eljárás hatékony, és hosszú távú megoldást jelenthet. A klinikai tesztek már novemberben elkezdődnek az Egyesült Államokban.

A kutatók olyan komplex terápiás rendszert szeretnének felállítani, amely lehetővé teszi a jövőben a központi idegrendszert támadó betegségek eszközös terápiás kezelését - orvosi felügyelet mellett - akár a páciens otthonában is. Berényi Antal szerint akár pár éven belül elérhetővő válhatnak olyan speciális sapkák, amelyek - a fejünkre húzva, alvási ciklusaink alatt - a traumás emlékeinket felülírják.