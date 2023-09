A tanévnyitó ünnepségen elsőként Novod Kitti, mint tapasztalt végzős diák osztotta meg diáktársaival gondolatait. Jókedvű nyárbúcsúztatójába beleszőte a fesztiválok, koncertek tengerparti kalandok vidám hangulatát és egyúttal vígaszt is nyújtott diáktársainak, hiszen a POK-osok nagy családjában a pedagógusok, a környezet és a rengeteg program mind a diákok kiteljesedését szolgálja. Végzős diáktársai figyelmét is felhívta arra, hogy a sok móka mellett ne feledkezzenek meg arról sem, hogy egész életüket meghatározó fontos döntéseket kell most meghozniuk.