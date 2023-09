A kúriában egyébként idén is, mint minden évben az első nap a gyerekekről szólt. Számtalan iskola és környékbeli óvoda tett látogatást a fesztiválon és nagyszerű kreatív élményekkel gazdagodtak. A tavaly elmaradt Follow The Flow nevű együttest idén pótolta a fellépését, amelyre szintén pénteken került sor és annyian voltak rájuk kíváncsiak, hogy a színpadteret be kellett zárni, ugyanis telt ház volt.