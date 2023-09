Kulcson a megnövekedett gyermeklétszám miatt régóta kiemelt fontossággal bír a bölcsődei, óvodai és az iskolai férőhelyek számának növelése. Éppen ezért – mint arról már többször beszámoltunk olvasóinknak – öles léptekkel zajlik az iskolabővítés és -felújítás, valamint az új bölcsőde építése, hogy minden kulcsi gyerek számára férőhelyet tudjanak biztosítani a helyi intézmények. A tanévkezdés kapcsán kerestük fel az iskolaigazgatót, az óvodavezetőt és Jobb Gyula polgármestert.

Fotó: Török Tímea

Elsőként Schinogl Ferencet, a Kulcsi Fekete István Általános Iskola igazgatóját kérdeztük az idei tanévkezdésről.

– Szeptember elsején délelőtt a korábbi évektől eltérően, a konténeriskola udvarán megtartott, rendhagyó tanévnyitó ünnepséggel vette kezdetét az idei tanév iskolánkban, valamennyi diákunk és a hely szűke miatt csupán az elsősök szüleinek részvételével. Tíz osztállyal, húsz pedagógus kollégával kezdtük meg a 2023/2024-es tanévet. Két elsős osztályt indítottunk, az előző évhez képest tehát egy osztállyal gyarapodtunk. Az áprilisi beiratkozás óta is folyamatosan jelentkeznek még tanulók, szinte valamennyi évfolyamunkra.

– Az építkezés befejezéséig komoly belső szervezést és sok kényszermegoldást igényel a napi rutinfeladatok ellátása, hiszen az oktatás több helyszínen folyik. Az elsősök és a harmadikosok a Rákóczi utcai konténer-épületegyüttesben tanulnak és étkeznek. Két ötödik osztályunk a faluházban, a többi évfolyam pedig az iskola már elkészült új szárnyában tanulnak. Az első és harmadik évfolyam kivételével a gyerekek a faluházban kialakított ideiglenes étkezdébe járnak ebédelni, természetesen tanári kísérettel, ennek a megszervezése is plusz feladattal jár a kollégák részére. Nehézséget jelent egyebek mellett például az egyidejűleg megszervezett hitoktatás is. A római katolikus, a görögkatolikus és a református hittan mellett etikaóra is folyik, ezek oktatása négy különböző helyszínen nem kis logisztikai feladattal jár. A szünetekben az udvar kis része áll rendelkezésre, ahol a diákok levegőzni tudnak. Mindezek ellenére én is és valamennyi munkatársam tesszük a dolgunkat, és azon vagyunk, hogy a nehézségek ellenére a lehetőségeinkhez képest a maximumot nyújtsuk diákjaink számára – mondta el az iskolaigazgató.

A kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője, Rendné Pocsai Izabella, vagy ahogy a gyerekek szólítják, Zizi néni a következőket mondta el a nevelési év indulása kapcsán.

– Mivel augusztusban, a mi óvodánk volt az ügyeletes, így ez valamelyest megkönnyítette a szeptemberi kezdést. Jelentős változás az előző évhez képest, hogy idén öt óvodai csoportot indítottunk. Erre azért volt szükség, hogy valamennyi óvodás korú ellátását biztosítani tudjuk Kulcson. Az új csoportot, Micimackó meséihez hűen szintén az egyik neves szereplőről, Malackáról neveztük el, ide csak kiscsoportosok járnak. A szükséges eszközök és bútorok kiválasztása természetesen szakmai kompetenciák alapján történt, a beszerzéshez az önkormányzat biztosította az anyagi forrást. A teljes bútorzat mintegy hárommillió forintba került. Két új óvó néni érkezett a nevelőtestületünkbe, mindketten remek szakemberek. Pásztor Róbertné, Betti bár kulcsi lakos, de eddig Dunaújvárosban dolgozott, Bakkné Szabó Zsuzsanna pedig Nagyvenyimről érkezett az óvodánkba. A dajkák munkáját átszerveztük, így oldottuk meg a gyerekek ellátását. Továbbá a Malacka csoporthoz csatlakozott még Orbán Dóri pedagógiai asszisztensként. Ő remekül ismeri óvodánk működését, a gyerekek és a szülők egyaránt kedvelik, ezért nagy segítségére lehet az új csoportnak is.

– Nehézséget jelent, hogy a bölcsődei csoporttal közös mosdót kell használniuk a Malacka csoportos gyerekeknek, így szinte órára pontosan meg kellett szerveznünk a használatát. Az sem előnyös, hogy ebben az átmeneti időszakban nincs tornatermünk, de ezt igyekszünk áthidalni azzal, hogy rengeteg külsős programot szervezünk. Még egy változás, hogy Szabó Dóri óvó nénink kismama lett, helyére egy kedves nyugdíjas pedagógus, Szalai Lídia Zsuzsanna került. Tehát jelenleg százhúsz kisgyerek jár az öt csoportunkba, ez azt jelenti, hogy huszonöt fős csoportokkal dolgozunk. Ez lehetőséget biztosít arra, hogy szükség esetén a törvényileg engedélyezett harminc főig tudjunk terjeszkedni csoportonként, és idén egyetlen kisgyermeket se kelljen elutasítanunk, aki óvodánkba jelentkezik még év közben.

– A bölcsődei csoportunkba több mint harmincan jelentkeztek, de tizennégy kisgyerekkel abszolút telt házas a Zsebibaba csoport. Sajnos az új bölcsőde átadásáig az ő fogadásukra egyelőre nincsen lehetőségünk. A szülői értekezletek már megkezdődtek. A következő nyilvános programunk a nagycsoportosoknak a rácalmási Tökfesztivál lesz –mondta el az óvodavezető.

Jobb Gyula, a település polgármestere az iskola-felújítás és az új bölcsőde építésével kapcsolatos kérdéseinkre az alábbiakat mondta el:

– A szeptemberi iskolakezdés még sok nehézséggel, megnövekedett terhekkel és néha bizony lemondással is jár, mind a pedagógusok, mind a gyerekek és nem kevésbé a szülők tekintetében is. Jó hír azonban, hogy már látszik a fény az alagút végén. Az iskola bővítésen dolgozó kivitelező cég képviselőjével a napokban egyeztettem. Tájékoztatott, hogy a munkálatok az ütemtervnek megfelelően haladnak, ha nem jön közbe semmi, az új iskola a kitűzött határidőre elkészül, és az új tanév második félévében birtokba vehetik a tanulók és a pedagógusok. Végre beérik a gyümölcse a sok munkának, amin jómagam és képviselőtársaim annyit dolgoztunk, hogy a megnövekedett gyermeklétszámhoz igazodva modern, színvonalas, a kor elvárásainak minden tekintetben megfelelő iskolában tanulhassanak a kulcsi gyerekek. Egyébként a tanévnyitó ünnepségen lehetőségem nyílt az iskola pedagógusaival és a szülőkkel is beszélgetni. Azt tapasztaltam, hogy valamennyien nagyon pozitívan állnak hozzá a jelenlegi helyzethez, és nagy örömmel várják, hogy az oktatás az új, gyönyörűen felújított és kibővített iskolában folytatódhasson - mondta a polgármester. Majd hozzátette:

– Az új bölcsőde kivitelezése is a célegyenesben tart. Az épületen a külső munkálatok gyakorlatilag befejeződtek, már csak színezni kell. A belső munkák is jól haladnak, minden helyiség ki van festve, jelenleg a csempézés, padlózás és a vizesblokkok kialakítása folyik. Persze az épület bebútorozása, az udvar és a parkolók kiépítése még rengeteg munkával és jelentős anyagi ráfordítással jár. A befejezést követően a különböző szakhatósági eljárások lezárulta után, előreláthatólag jövő tavasszal költözhet majd be immár két bölcsődei csoport az új intézménybe.