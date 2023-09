A Marvel univerzumból is ismert, a Hangyát megszemélyesítő Paul Rudd amerikai színész, akit a Jóbarátok sorozatból is kedvelhetnek, a Wednesdayt alakító Jenna Ortega-val és csapatával jó érzékkel megtalálták a legjobb lehetőséget a könnyed falatozásra egy álomszép teraszon, Balatonszemesen. Naná, hogy az András büfében!

Ők ketten a Death of a Unicorn című filmet forgatják nálunk. Ebben Paul Rudd játssza Jenna Ortega édesapját. A filmről egyelőre csak annyit, hogy a címben szereplő egyszarvú „újrahasznosítása” körül támadnak némi galibák. Will Poultert az idén A galaxis őrzői: 3. részében láthatták, Adam Warlockot formázva meg.

Paul Rudd és Jenna Ortega

Forrás: https://filmsor.hu/budapesten-forgat-jenna-ortega-es-paul-rudd/

A hírességek „nyilván” olvasták a cég FB-oldalán megjelent, az ínyenceknek szóló ajánlást, és az vezette őket a remek étkezdébe. A szimpatikus portyájuk nem rázta meg a világot, tömeghisztéria nélkül, barátságosan zárult.

És mit mondanak a vendéglátók?

A nap lánya Kovács Vanda Szabina volt, aki a folyamatosan érkező vendégek és az utcai kerékpárosok közül egyből tudta, hogy kik érkeztek. Elmondta nekünk:

- A filmvilágtól elég távol telt az időm, de lehet, hogy éppen oda illene az ellentétek miatt, hiszen az ételpultban álltam és éppen krumplit sütöttem. Fölpillantottam és megláttam őket. Paul Rudd, Jenna Ortega és Will Poulter egyből beugrott a másik két személy ismeretlen volt a számomra. Nagyon megörültem nekik. Igyekeztek hétköznapi módon viselkedni, a ruházatuk is az volt, de azért mégis sütött róluk, hogy ők valójában mások, mint mi, a többiek.

Sorban állás közben

Forrás: Telex

Azt is mondhatom, hogy mozirajongó vagyok, így aztán egy villanás elég volt, hogy megdöbbenjek. Volt miért. Paul Rudd-ot a „Jóbarátok” című filmből ismertem és kedveltem meg. Gondolom, nem vagyok egyedül vele. Szerelmes nem voltam bele, de a karaktere és a humora megfogott.

Már akkor felismertem őket, amikor megérkeztek a biciklikkel, de a lányok, akikkel dolgozok nem hittek nekem. Aztán szépen beálltak a sorba. Pontosan annyit kellett várniuk, mint egy civil embernek. Az étel megrendelésekor egy nevet szoktunk kérni, hogy amikor elkészül szólni tudjunk a megrendelőnek, de nem a sajátjukat használták, nyilván el akarták kerülni a feltűnést. Ugyanolyan normális vendégek voltak, mint mindenki más, de éreztem rajtuk, hogy sietették volna a kaját, hiszen többször is odajöttek, hogy készen van-e már. Egy kicsit várniuk kellett, mert mi mindenkinek frissen készítjük el, amit kiválasztanak, és ahhoz egy kis idő kell, amíg a nyersanyag megsül.

A szelfi

-A mikor éreztem, hogy lassan végezhettek az étkezéssel, akkor kiszaladtam hozzájuk a teraszra, hogy kérjek egy szelfit. Előtte nem akartam zavarni őket vele, viszont ezt a lehetőséget nem akartam kihagyni. Jófejek voltak, nem volt ellenükre. Őszintén szólva egy kicsit megremegett a kezem a személyes találkozásnál. Sajnos a kollégáim nem tudtak kijönni velem, mert szerencsére nagyon sok vendégünk volt.

A szelfi: (balról-jobbra) Paul Rudd, Will Poulter, Kovács Vanda Szabina

Ez az esemény egy kicsit megszínezte a napot a büfében

- Ettől függetlenül is izgalmas nyarunk volt, kezdte történetét Vincze Attila az András büfé társtulajdonosa és üzletvezetője. Nem abból kell kiindulni, hogy milyen az, amikor Covid van és nem tudnak menni világot látni az emberek. Az összképet kell nézni, nem bánkódni a csendes heteken és zajosan ünnepelni a fényeseket. A nyár a tavalyihoz hasonlóan telt. Októberig leszünk nyitva. Szép volt a májusunk, mert remek időt hozott. Ezt aztán gyengécske hetek követték július közepéig. Utána meg belehúztunk rendesen. A „slágerünk a hekk hal” volt (mondta nevetve). Csak játékból veszem elő, mert van, ahol balatoniként emlegetik, ami persze igaz is, mert itt sütjük, de ez egy tengeri ragadozó, amit a magyar nevein kevesen ismerik, mint csacsihal, tengeri csuka vagy szürke tőkehal.

Vincze Attila Fotó: Balogh Tamás

A hírességek megjelenéséről

- A hazai hírességek, sztárok rendszeresen előfordulnak vendégeink között, de rájuk azért nem kapják föl ennyien a fejüket. Nem emlékszem, hogy mostanáig járt volna nálunk hollywoodi híressége. Bevett szokás a büfénkben, hogy az ilyen kategóriába tartozók is pontosan azt a minőséget, mennyiséget és kiszolgálást kapják, mint az előttük vagy mögöttük álló vendégek.

Észre lehetett venni, hogy „inkognitóban” érkeztek, kerülték a feltűnést. Nem volt limuzin vagy lesötétített fekete kisbusz és testőr sem. Kölcsönzős elektromos bringával érkeztek. Lehetett rajtuk látni, hogy nyugalomban szerették volna eltölteni az étkezési időt nálunk, és mi - a személyzetünkkel együtt - ezt a helyén kezeltük. Hátul a vízre néző, virágos, árnyékos teraszon foglaltak helyet. Hekket, hamburgert, karfiolt, salátát és hasonlókat fogyasztottak. Amikor kimentünk hozzájuk, hogy megvoltak-e elégedve, akkor is úgy viselkedtek, mint egyszerű földi halandók, és ez így volt szép. Ebben a forgatagban, mivel napszemüvegben voltak, simán elsétáltam volna mellettük. Mire igazán „lebuktak” volna, akkorra már távoztak.

A régi idők tanúja

Vincze András Balatonszemes térségének elismert dunaújvárosi, de ottaniaknak balatonszemesi halsütő művésze. A nevét viselő intézmény alapítójaként 1982 óta dolgozik benne. Mára már egy lépéssel hátrébb vonult, de a szeme mindig rajta van az üzleten.

- Nehéz lenne fölsorolni azokat a hírességeket, akik ezalatt a „néhány” év alatt nálunk megfordultak. Mi úgy szeretnénk végezni a munkánkat, hogy az lehetőleg mindenkinek a kedvére szolgáljon, ne csak a különleges embereknek.

Arra egyszerűen nincs módunk és energiánk sem, hogy azt figyeljük, hogy jön-e egy VIP vendég hozzánk. Amikor olyan érkezik, az valahogyan úgy is kiderül. Akkor nagyon örülünk, megköszönjük, hogy betért hozzánk, meghívjuk a következő alkalmakra is, de más extra szolgáltatást nem nyújtunk neki. Szerintem nem is lenne helyénvaló.

Most megjöttek ezek a hollywodiak. Nagyon örülök neki, de a legjobban annak, hogy elégedetten távoztak. A mi lányunk vagány volt, egy percre megpattant és csinált velük egy neki életre szóló szelfit. Lehet, hogy holnap jön egy vasműs munkás Dunaújvárosból, vagy egy buszsofőr Pécsről, azt is ilyen szívesen várjuk. Mondjuk, ha most benézne a Messi, vagy a C Ronaldó és időben megtudom, akkor mondanám, hogy gyertek át hozzám és várjátok meg, amikor elkészül a kakaspörköltem, mert az is egy igazi privát specialításom. Valószínű, hogy a ház borából is kóstolnék velük egyet!